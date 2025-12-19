Un sintecho español de origen marroquí con problemas mentales recibió dos disparos en una pierna tras atacar en una calle de Murcia a la Policía Nacional armado con unas tijeras y al grito de «Alá es grande». Ni el Ministerio del Interior, ni la Delegación del Gobierno informaron de los hechos a pesar de que no se investigan ni se consideran un ataque terrorista de carácter yihadista.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de diciembre en un aparcamiento de Murcia, cuando un vigilante de seguridad se percató de la presencia del sintecho durmiendo en las instalaciones. Tras avisar a la Policía Local, esta pidió refuerzos a la Policía Nacional.

Al llegar los policías nacionales, el sintecho, un hombre de 36 años, hizo caso omiso de las advertencias de los agentes y tras una tensa discusión les atacó blandiendo unas tijeras al grito de «Alá es grande».

Dos disparos en una pierna

Los policías del patrulla se vieron obligados a usar sus armas reglamentarias y dispararon en dos ocasiones sobre el atacante alcanzándole en una pierna para intentar reducirle sin poner en peligro su vida.

Trasladado de urgencia a un centro hospitalario, el detenido recibió atención médica y posteriormente la autoridad judicial decretó su ingreso en un centro psiquiátrico.

Antecedentes psiquiátricos en Marruecos

El detenido e internado en un centro psiquiátrico es un marroquí de 36 años nacionalizado español y con antecedentes psiquiátricos en España y Marruecos. También tiene antecedentes previos por atentado a la autoridad.

Ni la Delegación del Gobierno, ni el Ministerio del Interior a través de la Jefatura de la Policía Nacional en Murcia, informaron del suceso, a pesar de no estar catalogado como un incidente de carácter terrorista, ni yihadista.