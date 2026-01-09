Parece mentira pero ésto es lo que usaban antes de que existiera el papel higiénico

Ahora prácticamente todo el mundo utiliza papel higiénico para su higiene personal, pero su invención se remonta al siglo XIV en China para uso de la familia imperial, aunque llegó comercialmente a Occidente (más precisamente a Estados Unidos) en 1857. Antes de estos años, ¿Qué se usaba antes de que se inventara el papel higiénico?

¿Qué usaba el hombre para limpiar sus partes íntimas antes de que se inventara el papel higiénico? Según Susan Morrison, profesora de la Universidad Estatal de Texas y autora del libro Excrement in the Middle Ages; Sacred Filth and Chaucer’s Fecopoeticsr, puede ser difícil de entender, dado que sería algún material puramente orgánico y por lo tanto acababa desapareciendo con el tiempo.

A pesar de ello, algunos expertos habrían logrado encontrar algunos posibles precursores del papel higiénico no solo en el arte y la literatura, sino también en algunos ejemplares reales con restos de heces adheridos.

Aparte de los ejemplos conocidos como nieve o manos, los estudios publicados en el Journal of Archaeological Science: Informes encontraron que hace 2.000 años en China, se usaban palos de madera o bambú envueltos en trozos de tela.

En Japón, en el siglo VIII d.C., se llegaron a utilizar objetos similares a los que «inventaron» los chinos, pero en este caso eran llamados chuugi. Sin embargo, en el otro lado del mundo, entre el 332 a. C. y el 642 d. C., los griegos y los romanos utilizaban un producto similar llamado tersorium, que consistía en un palo de madera con una esponja, disponible en los baños públicos para uso común y que se lavaba regularmente con agua corriente, después de haberlo sumergido en un balde lleno de sal. Sin embargo, según algunos estudiosos, el tersorium eran un artilugio que se utilizaba para limpiar los baños y no las partes íntimas de la persona.

Existen otras fuentes que hablan de piezas de cerámica ovaladas o circulares llamadas pessoi, descubiertas por arqueólogos con restos de heces o pintadas en algunos jarrones antiguos. En el caso de los griegos también podemos hablar de los ostraka , de nuevo piezas de cerámica pero con los nombres de los enemigos acérrimos escritos arriba ; el problema con estos materiales es que podían irritar la piel.

¿Y en la era anterior? Según los arqueólogos e historiadores, se utilizaron muchas herramientas: desde agua simple hasta hojas, hierba, musgo, paja, pieles de animales, telas y más.