Detenido un repartidor de paquetería por el asesinato del agricultor de Villanueva de Alcardete

El presunto autor del asesinato de un agricultor en Villanueva de Alcardete (Toledo) es un repartidor de paquetería con sus facultades mentales afectadas, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes judiciales. La Guardia Civil ha resuelto el misterioso crimen en menos de dos semanas y el detenido pasará a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas.

Los agentes de la Guardia Civil de Toledo descartaron la hipótesis del robo ya que el agricultor fue asesinado cuando iba a cambiar el aceite a un tractor, junto a un silo de cereales y no le faltaba ninguno de sus efectos personales.

La falta de relación entre la víctima y el repartidor era un obstáculo más para la investigación, que en un tiempo récord consiguió situar al detenido en el lugar del crimen a la hora en que se produjo el asesinato del agricultor.

Asesinato de un agricultor a puñaladas

El arrestado por el asesinato a puñaladas en Villanueva de Alcardete del agricultor, es un joven de 25 años que a pesar de no haber sido diagnosticado de ninguna enfermedad mental, sí mostraba síntomas de sufrir algún tipo de problema psiquiátrico.

El presunto autor del asesinato del agricultor fue detenido en la tarde del lunes, una vez que los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo averiguaron su paradero.

El asesino mató con un arma blanca al agricultor y el cadáver del hombre no se halló hasta la mañana del día siguiente. Varios testigos vieron al presunto asesino deambulando por los alrededores el día del crimen.

El Ayuntamiento de esta localidad toledana de 3.000 habitantes decretó tres días de luto por su vecino, Julián Perea Lozano, muy querido en el pueblo.