La Guardia Civil ha detenido a un estafador por engañar a 41 cazadores vendiéndoles puestos en monterías que nunca llegaban a celebrarse. El arrestado, un madrileño de 31 años, captaba a sus víctimas en las redes sociales y les exigía el pago previo de su participación en las monterías mediante el ingreso del dinero en cuentas bancarias a nombre de terceros.

La investigación arrancó en el puesto de la Guardia Civil en Cerceda, en la sierra madrileña, cuando comenzaron a llegar las primeras denuncias de afectados. Todas las víctimas relataban que habían reservado un puesto en monterías que se iban a celebrar en los meses de octubre y noviembre de 2025 y nunca tuvieron lugar.

El estafador de cazadores captaba a sus víctimas en la red social Instagram mediante anuncios y vídeos insertados en dicha plataforma social. En ellos ofrecía la reserva en puestos de monterías a celebrar en una finca de Collado Villalba.

175 euros por puesto en una montería

«80 puestos disponibles para la caza de jabalí, ciervo y gamo en una finca cerrada en la que no se ha cazado durante 5 o 6 años», explicaban los anuncios de las monterías ficticias.

En sus declaraciones recibidas, los cazadores engañados por el estafador referían que vieron los anuncios de monterías en una finca situada entre Moralzarzal y Collado Villalba, y tras contactar con el teléfono indicado en el anuncio, se les facilitó un número de cuenta donde deberían realizar el ingreso de hasta 175 euros para reservar un puesto en el evento cinegético.

Los investigadores de la Guardia Civil de Cerceda comenzaron a rastrear los anuncios aportados por las víctimas. Gracias al número de cuenta y al teléfono que el estafador facilitaba a los cazadores, los agentes lograron identificarlo y detener al autor del engaño.

Se trata de un hombre de 31 años que ha sido puesto a disposición judicial acusado del delito de estafa continuada. En total, los guardias han descubierto a 41 víctimas del estafador de cazadores y animan a denunciar al resto de afectados, ya que sospechan que hay más víctimas que aún no han denunciado el engaño.