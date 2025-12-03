Las monjas cismáticas de Belorado y Orduña tenían a la venta en un portal de compra-venta de internet una talla original del siglo XVII de San Antonio de Padua por el módico precio de 10.000 euros. Los investigadores de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos dieron con la obra de arte y la recuperaron, igual que decenas más de objetos, unos vendidos y otros embalados para su inminente venta.

Ese portal de internet es el eje sobre el que pivota toda la investigación de la Guardia Civil que se ha saldado de momento con la detención de la ex abadesa, una ex monja y un anticuario de León.

Los guardias, alarmados tras descubrir la venta de las obras de arte, pidieron la orden de entrada y registro en los dos monasterios, Belorado y Orduña, donde residen las ex religiosas. Allí, encontraron decenas de piezas embaladas y listas para su venta. Ahora, las obras están a disposición judicial y los tres detenidos están en libertad.

Las dos ex monjas como investigadas por el delito de apropiación indebida de bienes de interés cultural y el anticuario investigado por un delito continuado de receptación, «al adquirir dichas piezas sin exigir acreditación de su lícita procedencia».

«No estaban haciendo nada ilegal»

El abogado de las religiosas, Javier García de Viezma, sostiene que las monjas de Belorado no sabían que las piezas están catalogadas como Bien de Interés Cultural (BIC), «nunca pensaron que estuvieran haciendo algo ilegal». La prueba, según el letrado, es que parte de las piezas estaban anunciadas en un portal de compra-venta.

El portavoz de las monjas también le quita. hierro al asunto: «En los monasterios hay muchas antigüedades y a veces llaman anticuarios interesándose, la abadesa podía disponer de estas piezas que ellas consideran como propias y pensaba que podía venderlas, como se ha hecho otras veces. Además, la decisión la tomaron todas las ex monjas de forma conjunta».

Más de 30 obras listas para su venta

Este miércoles, la Guardia Civil de Burgos ha presentado el conjunto de obras y objetos históricos intervenidos para su preservación, en el marco de la Operación MIRUMCID.

Son una treintena de piezas catalogadas de notable relevancia patrimonial, intervenidas durante las entradas y registros autorizados judicialmente en los monasterios de Santa María de Bretonera (Burgos) y Santa Clara de Orduña (Bizkaia) de las ex monjas cismáticas.

Las ex monjas de Belorado se llevaron las piezas al Monasterio de Orduña para prepararlas para su venta, según los investigadores. Entre los bienes expuestos por la Guardia Civil destacan piezas de excepcional valor histórico y artístico, como una talla de la Virgen de Bretonera del siglo XVI, considerada una de las piezas devocionales más representativas del cenobio burgalés; o el Cristo de Belorado, escultura del siglo XIV cuya talla original medieval se conserva casi íntegra, si bien la cruz que la acompaña es de factura moderna.

Los guardias también han rescatado dos óleos barrocos, uno de la Inmaculada Concepción y otro de la Estigmatización de San Francisco, atribuibles al mismo autor o taller, pertenecientes a la escuela castellana del siglo XVII, ambos con un notable nivel de conservación; además de un testamento original de María de Velasco, abadesa del monasterio en el siglo XVI, localizado completamente embalado en una de las estancias privadas del convento de Orduña, presuntamente preparado para su venta.