La Guardia Civil ha detenido en el Monasterio de Belorado (Burgos), a la ex abadesa, Laura García de Viedma, acusada de vender obras de arte del monasterio justo antes de que sean desahuciadas por la Iglesia. La ex abadesa pasará la noche en dependencias de la Guardia Civil de Burgos mientras continúa la fase de explotación de la investigación de Policía Judicial. Está acusada de delitos contra el Patrimonio Histórico.

Tanto la ex abadesa como varias antiguas monjas, okupan el monasterio de Belorado desde hace meses sin permiso y están pendientes de que el desahucio se ejecute de forma definitiva, tras haberlo ordenado la jueza de Briviesca.

La Guardia Civil se ha presentado a primera hora de esta mañana de jueves en el convento de Belorado para ejecutar un registro. Ante la negativa de las ex monjas clarisas, los guardias se han visto obligados a forzar la puerta el portón exterior.

El registro se ha prolongado durante varias horas y ha culminado con la detención de la líder de la decena de antiguas hermanas clarisas declaradas en rebeldía y expulsadas de la congregación.