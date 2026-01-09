El empleo en Estados Unidos aumentó en 50.000 puestos de trabajo en diciembre, por lo que la tasa de paro del país norteamericano cayó hasta el 4,4%, según los datos publicados este viernes por el Departamento de Trabajo de su Gobierno. Pese a los buenos resultados del último mes del 2025, estos datos se están enfriando y reflejando una ligera desaceleración. Por ejemplo, en noviembre, el empleo aumentó en 6.000 personas más.

El ministerio ha revisado a la baja los datos de empleo de Estados Unidos de octubre en 68.000 puestos, pasando de una estimación inicial de -173.000 a -105.000 empleos, y los de noviembre en 8.000, desde +64.000 hasta +56.000.

Como resultado de estas correcciones, el balance total refleja la desaparición de 76.000 puestos de trabajo respecto a las cifras comunicadas anteriormente. Por su parte, la tasa de desempleo se situó en diciembre en el 4,4%, una décima por debajo del nivel registrado en noviembre y en línea con el dato de septiembre.

En comparación con el mismo mes del año anterior, la tasa de desempleo de la nación norteamericana avanzó tres décimas. No obstante, todavía no se dispone de los datos correspondientes a octubre debido al silencio estadístico derivado del cierre del Gobierno.

El número total de personas desempleadas se situó en el último mes del año en 7,503 millones, frente a los 7,781 millones contabilizados en noviembre. Dentro de esta cifra se incluyen 1,948 millones de parados de larga duración (aquellos que llevan 27 semanas o más sin empleo), que representaron el 26% del conjunto de desempleados.

El empleo de Estados Unidos afecta a Europa

Por tanto, estos datos reflejan un ligero enfriamiento del mercado laboral de Estados Unidos, algo que de forma indirecta puede afectar a Europa. En concreto, la Reserva Federal (Fed) puede verse obligada a alimentar el empleo norteamericano con rebajas de tipos de interés, una presión que está ya encima de la mesa.

Si los tipos de interés bajan, las políticas monetarias expansivas podrían impulsar al alza a Wall Street, mercado cada vez más presente en las carteras de inversión europeas. Lo mismo con la cotización del oro, que ya se encuentra rondando sus máximos históricos.

Por otro lado, la decisión de la Fed puede influir también en el Banco Central Europeo (BCE). Y es que la eurozona acaba de alcanzar el objetivo de inflación que establece la autoridad monetaria (el 2%), por lo que, sin el miedo a grandes subidas de precios, el BCE está tentado a rebajar también los tipos para intentar impulsar la economía europea.