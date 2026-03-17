BlackRock ha premiado los recortes de Cellnex incrementando su posición en el capital social de su compañía hasta superar el 5% del total, es decir, pasando de tener el 4,938% al 5,002%, lo que supone alcanzar máximos desde julio del año pasado. Así consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por OKDIARIO. Con este movimiento, la entidad mantiene alrededor de 1.000 millones de euros de la empresa de telecomunicaciones.

Del 5,002% que posee ahora BlackRock sobre Cellnex, el 4,771% lo posee de forma indirecta y un 0,231% de los derechos de voto atribuidos a las acciones a través de instrumentos financieros.

De esta forma, el total del paquete accionarial total de la gestora estadounidense en compañía del Ibex 35 asciende a 34.135.481 títulos, que, según los precios de mercado actuales (29,7 euros por acción en Bolsa a las 17:00 horas de este martes), está valorado en unos 1.014 millones de euros.

BlackRock premia a Cellnex

No obstante, tras conocerse esta noticia, sobre las 17:00 horas, las acciones de Cellnex han registrado una subida del 2,1% con respecto al cierre del viernes, hasta situarse en 29,7 euros por título.

Cellnex registró unas pérdidas netas atribuidas de 361 millones de euros en 2025, lo que supone multiplicar, aproximadamente, por 13 veces los números rojos de 28 millones anotados un año antes, debido a extraordinarios, si bien la empresa ha reafirmado sus previsiones para 2027.

El operador español de torres e infraestructuras de telecomunicaciones ha explicado que el resultado negativo recoge el impacto puntual del plan de reorganización en España y de deterioros de valor, que lastraron la última línea de la cuenta de resultados a pesar de la «fuerte» mejora operativa.

De hecho, tal y como ha publicado este periódico, la empresa ha recortado su plantilla a nivel mundial en 152 empleados a lo largo de 2025, estando la mitad de los despidos concentrados en España. Esto supone un descenso cercano al 6% con respecto al año anterior.

Por otro lado, en Irlanda, la empresa vendió su negocio a Phoenix Tower International por 971 millones de euros. Esto hizo que perdiera a sus 33 empleados en el país, que se suman de forma moderada al recorte total del grupo a lo largo del año pasado.

En España, si bien en términos porcentuales no es la que más ha sufrido, sí ha sido la que más despidos ha vivido a causa de ser el país más importante para la compañía. Así, el número de trabajadores de la teleco ha pasado de ser 1.125 a 1.050, 75 empleados menos en comparación con 2024.

A lo largo de 2025, Cellnex ha estado negociando un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con los sindicatos para más de 200 trabajadores españoles. La empresa está haciendo un plan de reestructuración con bajas incentivadas y la promoción de prejubilaciones. Tradia y Retevisión serán las filiales más afectadas.