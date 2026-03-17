La compañía del Ibex 35 Cellnex ha recortado su plantilla a nivel mundial en 152 empleados a lo largo de 2025, estando la mitad de los despidos concentrados en España. Esto supone un descenso cercano al 6% con respecto al año anterior. Así consta en el informe financiero de la empresa para 2025. Si no se tienen en cuenta las contrataciones que ha hecho en Francia y en Suecia (únicos países con saldo de contratación positivo), el recorte asciende a 193 puestos de trabajo.

De hecho, el único sitio en el que Cellnex centró su expansión fue en Francia, pues allí incrementó el número de sus empleados en 40, un 14,2% más que en 2025. El incremento de trabajadores de Suecia fue tan sólo de una persona, pasando de 24 contratados en 2024 a 25 en 2025.

En Suiza e Italia, en cambio, la cantidad de contratados que tiene la mercantil se ha quedado invariable en comparación con el cierre del año 2024, con 50 personas en el equipo helvético de la empresa y 232 en el italiano.

En el resto de los nueve países en los que está presente, la compañía de telecomunicaciones ha disminuido el número de empleados, siendo el caso más abultado el de Dinamarca, lugar en el que Cellnex ha echado al 17,4% de la plantilla, pasando de 23 empleados a 19 en un año.

Eso sí, si se obvia el caso de Irlanda, país en el que la empresa vendió su negocio a Phoenix Tower International por 971 millones de euros. Esto hizo que perdiera a sus 33 empleados en el país, que se suman de forma moderada al recorte total del grupo a lo largo del año pasado.

Recortes de plantilla de Cellnex

El siguiente caso más llamativo es el de Polonia. Aquí, Cellnex ha disminuido el número de sus trabajadores en más del 12%, pasando de 463 empleados a 398 en 2025. 55 menos en un país en el que la compañía está muy presente, pues, al menos si se atiende a la cantidad de contratados, la importancia de la nación eslava estaría tan sólo por debajo de España.

En Países Bajos también ha habido un recorte considerable. La mercantil aplicó en este país una reducción del 9%, quedándose sólo con 101 trabajadores. Por su parte, en Portugal, se ha quedado con 52 personas tras un recorte del 3,7% de la plantilla.

Por otro lado está Reino Unido, lugar en el que Cellnex ha echado a algo más del 5% de la plantilla (en línea con la media del grupo a nivel mundial), pasando de 276 trabajadores a 262 en un año.

Y, por último, está España, que, si bien en términos porcentuales no es la que más ha sufrido, sí ha sido la que más despidos ha vivido a causa de ser el país más importante para la compañía. Así, el número de trabajadores de la teleco ha pasado de ser 1.125 a 1.050, 75 empleados menos en comparación con 2024.

A lo largo de 2025, Cellnex ha estado negociando un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con los sindicatos para más de 200 trabajadores españoles. La empresa está haciendo un plan de reestructuración con bajas incentivadas y la promoción de prejubilaciones. Tradia y Retevisión serán las filiales más afectadas.