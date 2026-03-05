Francia investiga las cuentas de la filial de Cellnex desde 2020 hasta 2024

La Hacienda de Francia inició una inspección a las filiales galas de Cellnex, Cellnex France Groupe y Cellnex France, en octubre del año pasado, según ha reconocido la propia empresa en el informe financiero del 2025, publicado tras sus resultados anuales. En concreto, la investigación fiscal se hace a través de «procedimientos generales» y abarca «los periodos de 2020 a 2024».

El informe asegura que esta inspección se encuentra «en una etapa inicial» y la empresa no «prevé impacto material» en sus cuentas tras su finalización. No obstante, este no es el único proceso similar abierto en el extranjero que afecta a la compañía.

Ese mismo mes, en octubre, Reino Unido inició otro «procedimiento general de inspección a On Tower UK Limited». Esta filial está dedicada a la gestión, operación y arrendamiento de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas (torres y emplazamientos) en Gran Bretaña.

En este caso, los años investigados son el 2022 y el 2023 y Cellnex afirma que «la inspección está en una etapa avanzada», a diferencia del caso francés, y no se prevé impacto material».

«Con carácter general, las sociedades del Grupo tienen abiertos a inspección todos los impuestos que le son de aplicación y que no han prescrito a la mencionada fecha en cada una de las jurisdicciones en las que se encuentran radicadas», explica la compañía de infraestructura de telecomunicaciones.

Cellnex en Portugal e Italia

Un poco antes, en abril, el fisco portugués anunció otra inspección fiscal «a Cellnex Portugal y Omtel relacionados con el período 2023». No obstante, la parte de la investigación que se hizo sobre la primera filial mencionada «se ha cerrado sin impacto» dentro de la contabilidad de la compañía.

En cuanto al proceso de Omtel, operador de torres y emplazamientos de telecomunicaciones portugués adquitida por Cellnex en enero de 2020, aún no ha finalizado, aunque el grupo tampoco «prevé impacto material».

Por último, para finalizar con las inspecciones fiscales iniciadas a lo largo de 2025 sobre Cellnex, en febrero, «Cellnex Italia S.p.A. recibió un requerimiento de aclaraciones sobre las transacciones que involucraron a CK Hutchison Networks Italia S.p.A en los años 2019 a 2022», según consta en el mismo documento.

«Cellnex Italia presentó una respuesta a dicha solicitud en abril de 2025. En mayo de 2025 la Administración Tributaria Italiana rechazó los argumentos presentados por Cellnex y emitió propuesta de liquidación formal», explica la compañía en el mismo informe.

Tras ello, la empresa de infraestructura tecnológica «ha recurrido dicha liquidación ante el Tribunal Fiscal Provincial y no anticipa impacto material derivado de dicho litigio». Con todo, el grupo reconoce que «sigue monitorizando la situación».

En general, «Cellnex considera que no se prevén pérdidas en relación con las presentes cuentas anuales consolidadas derivadas de posibles diferencias interpretativas de la normativa fiscal vigente en relación con los ejercicios aún sujetos a inspección».

Es decir, pese a los litigos y a las inspecciones abiertas en varios países europeos, la mercantil no prevé ningún impacto en sus cuentas por parte de ninguno de estos procedimientos todavía abiertos.