Son como las UGG: muy cómodas y calentitas y a un precio irresistible en Decathlon

Cuando llega el invierno y el frío empieza a colarse por todas partes, el calzado pasa a ocupar un lugar protagonista en el armario. No se trata solo de ir abrigado, sino de hacerlo con comodidad y sin dejarse medio sueldo en unas botas. Y como suele ser habitual, Decathlon vuelve a dar en el clavo con un modelo que está dando mucho que hablar. Se trata de los botines Skechers On-the-go Joy Cozy, una alternativa que muchos ya comparan con las famosas UGG por su efecto calentito y su comodidad y que además ahora están rebajados.

A primera vista, estos botines transmiten justo lo que prometen, comodidad y calidez. Su diseño sencillo, de caña baja al tobillo, con exterior textil en tono marrón y un interior forrado de tejido suave, los convierte en una opción muy apetecible para el día a día. Son ese tipo de calzado que no necesita presentación, porque al ponértelos la sensación es inmediata y el pie queda recogido, protegido del frío y con una suavidad que recuerda más a unas zapatillas de estar por casa que a unos botines de calle. Precisamente esa mezcla es una de las claves de su éxito, además de que su precio es inferior a las famosas UGG.

No aprietan, no pesan y permiten caminar durante horas sin esa sensación de cansancio que provocan otros modelos más rígidos. La suela, pensada para el uso diario, ofrece una pisada agradable, ideal para paseos largos, jornadas de recados o incluso para ir a trabajar si se busca un calzado informal pero práctico. En ese sentido, Skechers vuelve a apostar por lo que mejor sabe hacer, calzado pensado para caminar sin complicaciones.

Botines Skechers similares a las UGG en Decathlon

Pero si hay algo que realmente ha disparado el interés por estos botines es su precio en Decathlon. Frente a las botas de invierno más populares, que suelen superar con facilidad los 150 euros, este modelo se sitúa en una franja mucho más accesible, especialmente cuando está en promoción como ahora. Y es que actualmente se pueden comprar en las tiendas físicas y en su web por 70,99 euros, cuando su precio original era de algo más de 90€. Esa diferencia de precio ha hecho que muchos consumidores los vean como una opción inteligente, pues ofrecen abrigo, comodidad y un diseño similar a otras marcas.

Otro aspecto muy valorado es la ligereza. A diferencia de otros botines de invierno que resultan pesados o aparatosos, estos Skechers se sienten livianos en el pie, lo que los convierte en una buena opción para las que pasan muchas horas caminando o de pie. Además, su diseño discreto encaja bien con distintos estilos. Por si fuera poco, las reseñas de los compradores refuerzan esta opción si estás buscando unas botas así. Muchos destacan que son perfectos para el frío seco, que mantienen el calor incluso en días largos fuera de casa y que resultan muy fáciles de combinar con vaqueros, leggings o ropa más casual. No buscan ser unas botas técnicas ni de montaña, sino cumplir bien su función en entornos urbanos y en el día a día.