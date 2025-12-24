Supermercados abiertos hoy en Madrid: horario y a que hora cierran Mercadona, Alcampo, Lidl, Dia…

La Nochebuena ya está aquí, de modo que en la noche de este miércoles, muchos serán los que se reúnan con sus familias para disfrutar de unas de las celebraciones más esperadas y deseadas del año. Seguro que la mayoría ya lo tiene todo a punto, pero es posible que se nos olvide algo o que de repente se nos ocurra bajar a comprar más turrón por si acaso falta. Por este motivo, será bueno conocer cuáles van a ser los horarios de los supermercados en Madrid para esta Nochebuena, con nombres como Mercadona, Alcampo, Lidl o Dia.

Estas cadenas de supermercados, y otras, suelen operar en Madrid, y también en el resto de España con horarios bastante amplios, pero lo cierto es que al llegar la Nochebuena y también Navidad, es de esperar que se anuncie reducción de horarios. Por este motivo, queremos hacer ahora un repaso a los horarios que van a tener en el día de hoy los supermercados de Madrid, además de avanzaros qué pasará mañana 25 de diciembre. Toma nota porque es posible que te lleves alguna sorpresa y conviene estar informado para que no dejes la compra que te falta para última hora.

Mercadona

Mercadona ha dado una alegría a sus clientes ya que ha anunciado que para esta Nochebuena su horario será de 09:00 a 19:00 horas en todos los supermercados, tanto de Madrid como del resto de España. Es un horario de lo más adecuado en estas fechas y te da tiempo a hacer esas últimas compras antes de que llegue la familia.

Lidl

Lidl también ajusta su horario en Nochebuena. La mayoría de tiendas de Madrid abre hoy a las 09:00 y cierra por la tarde, alrededor de las 19:00 horas, aunque depende de la ubicación. En zonas urbanas el margen puede ampliarse unos minutos, mientras que en municipios más pequeños es frecuente que el cierre se adelante por tratarse de una jornada especial. Aun así, la cadena mantiene un patrón muy parecido al de otros festivos pero si deseas consultar alguna tienda en concreto, puedes hacer consulta en su web.

Carrefour

El caso de Carrefour es particular porque depende mucho del formato de tienda. Los hipermercados en Madrid es posible que cierren entre las 19:00 y las 20:00 horas, aunque algunos establecimientos pueden hacerlo antes si están en centros comerciales con horario reducido. En cambio, los Carrefour Market o Express pueden mantener horarios distintos. Aun con esa diversidad, la referencia más generalizada para Nochebuena sitúa el cierre entre las 19:00 y las 20:00, diferenciándose así de otras cadenas que optan por cerrar directamente a media tarde.

Dia

En los supermercados DIA de Madrid y por lo que hemos consultado a través de su web, parece que el horario será el habitual al de cualquier otro día de la semana. Es decir, apertura de 09:00 a 21:00 horas, aunque el año pasado abrieron de 09:00 a 15:00 horas, en un horario reducido que pega más con lo que suele ocurrir en días festivos como este. Para salir de dudas, conviene hacer consulta exacta de la tienda que quieras visitar a través de su página web.

El Corte Inglés, Hipercor y Supercor

El grupo El Corte Inglés suele mantener una estructura de horarios más estable. Tanto El Corte Inglés como Hipercor y Supercor abren generalmente de 10:00 a 19:00 o 20:00 horas en Madrid, dependiendo del tamaño del establecimiento y de su ubicación. Supercor, al ser un formato más de proximidad, puede variar ligeramente, pero el cierre suele mantenerse en esa franja. En cualquier caso, no se extienden más allá del comienzo de la tarde, puesto que el objetivo es facilitar la actividad comercial sin alterar el descanso del personal en estas fechas.

Aldi

Aldi va a hacer como otros años y mantendrá su apertura a las 09:00 horas para luego cerrar casi a última hora de la tarde. Se espera que sea a las 19:00 horas, pero en algunas tiendas podría cerrar antes, de modo que si es tu supermercado de referencia y tienes dudas, lo mejor es que consultes en su web la tienda a la que deseas acudir.

Ahorramás

En el caso de Ahorramás, que tiene mucha presencia en Madrid, los horarios dependen mucho donde esté ubicada la tienda, aunque en principio, en su web se señala que hoy van a cerrar a las 19:00 horas. De este modo, el patrón general es el de una jornada reducida, con una mañana de actividad intensa y una tarde que no se prolonga demasiado.

¿Y en Navidad?

En cuanto al 25 de diciembre, día de Navidad, todos los supermercados van a estar cerrados en toda España de modo que también en Madrid. Puede que encuentres algunas pequeñas tiendas de barrio o comercios abiertas. Pero está confirmado que las grandes cadenas, desde Mercadona hasta Lidl, Carrefour, Aldi o El Corte Inglés, cierran sus puertas durante todo el día, manteniendo así la tradición de descansar en un día en el que prácticamente nadie trabaja.