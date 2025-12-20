Desde que descubrí éste plato preparado gourmet de Mercadona no he vuelto a cocinar en Nochebuena

Durante años, la cena de Nochebuena ha sido uno de los momentos más importantes del año y como no, el más destacado entre las muchas celebraciones que tenemos y en las que la comida está presente. No sólo por lo que representa a nivel emocional, sino por todo lo que implica en términos de organización, compras y cocina. En ese contexto, los hábitos han ido cambiando poco a poco. Cada vez más hogares buscan soluciones que permitan mantener una mesa en la que no falte de nada sin convertir la jornada en una maratón entre fogones.

Los supermercados han sabido leer bien esa evolución. La apuesta por platos preparados con recetas tradicionales se ha intensificado, especialmente en fechas señaladas. Mercadona es uno de los ejemplos más claros, con una gama que se amplía cada año y que incluye propuestas pensadas para celebraciones concretas. Entre ellas, las carrilladas de cerdo al vino se han consolidado como una de las opciones más comentadas en estas fechas. Un plato que encaja en cenas como la de Nochebuena, donde se busca algo especial, pero sin asumir la carga que supone cocinar un guiso tradicional desde cero. El envase contiene 700 gramos y tiene un precio de 9,10 euros, lo que equivale a 13,00 euros el kilo. Una cantidad suficiente para servir como plato principal para dos o tres personas, dependiendo de cómo se complete el menú y que ya está arrasando en todas las tiendas de Mercadona.

El plato de Mercadona perfecto para Nochebuena

La carrillada de cerdo es un corte que, históricamente, se ha asociado a la cocina de fuego lento. Es una carne que necesita tiempo para alcanzar el punto adecuado, cuando queda tierna y melosa. Precisamente por eso no suele formar parte del recetario diario y se reserva para comidas más especiales, fines de semana o celebraciones familiares.

En este caso, Mercadona presenta la carrillada ya guisada, acompañada de una salsa al vino que sigue la línea de los estofados tradicionales. No se trata de una reinterpretación ni algo que cambie el plato tal y como muchos ya conocen. Es una receta reconocible, pensada para gustar a un público amplio y para encajar en mesas donde conviven distintas generaciones.

El aspecto del plato responde a esa idea de guiso clásico. Las piezas de carne se mantienen enteras y la salsa tiene consistencia suficiente para servirlas directamente en una fuente. No es un detalle menor, ya que en celebraciones como Nochebuena la presentación cobra un papel importante, incluso cuando se opta por productos ya elaborados.

Facilidad de preparación y margen para personalizar

Uno de los principales atractivos de este tipo de platos es la sencillez. Para prepararlo no es necesario tener conocimientos culinarios ni tampoco emplear demasiado tiempo. Basta con calentar el contenido siguiendo las indicaciones del envase. De este modo podemos dedicarnos a otros platos, o sencillamente a lo que verdaderamente importa: disfrutar de la familia.

Pero si lo deseas, puedes acompañar el plato como más te guste. Patatas cocidas o asadas, purés suaves, verduras al vapor o salteadas son algunas de las opciones más habituales. De esta forma, aunque el plato principal esté ya preparado, el conjunto del menú se puede ajustar al gusto de cada familia.

Otro aspecto que destaca es que se trata de un producto sin gluten y sin lactosa. De este modo en reuniones familiares como la de Nochebuena, donde no siempre es fácil tener en cuenta todas las intolerancias, este tipo de detalles hace que sea más fácil la planificación y evita tener que preparar alternativas específicas o que al final, haya gente que se quede sin cenar o sin probar todo lo que servimos.

Una respuesta a una forma distinta de celebrar

El auge de estos platos preparados no responde únicamente a una cuestión de comodidad. También refleja un cambio en la manera de entender celebraciones como la Nochebuena. Para muchos, el valor ya no está tanto en pasar horas cocinando como en compartir el tiempo con familiares y amigos.

En ese sentido, este tipo de productos permiten mantener una cierta tradición gastronómica sin asumir todo el esfuerzo que normalmente conlleva. No sustituyen a la cocina casera en todos los contextos, pero sí ofrecen una alternativa realista para quienes buscan simplificar sin renunciar del todo a platos reconocibles.

Relación calidad-precio y consumo ocasional

El precio de las carrilladas de cerdo al vino que encontramos en Mercadona es además muy económico. No compite con los platos preparados más básicos, pensados para el consumo diario, sino que se orienta claramente a un uso puntual. Frente a la opción de cocinar en casa, ofrece un coste cerrado, sin imprevistos y con un resultado previsible.

Mercadona continúa así reforzando su estrategia en el terreno de los platos preparados para ocasiones especiales, apostando por recetas tradicionales y formatos pensados para compartir. Una tendencia que gana peso año tras año y que refleja cómo están cambiando las prioridades en torno a las comidas festivas.