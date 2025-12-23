La Policía Nacional ha desmantelado en Tenerife una secta de santería que ofrecía sacrificios animales a supuestos dioses en ceremonias en las que se consumían drogas y productos peligrosos como cocaína, alucinógenos o antimonio. El líder de la secta ya está en prisión provisional.

En total, los agentes han detenido a cinco personas en Tenerife y Gran Canaria, por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones, contra la salud pública y falsedad documental.

Los arrestados lideraban esta secta en Tenerife, con el objetivo de enriquecerse de forma ilegal y al amparo de prácticas de santería, sometían a un control absoluto a sus adeptos, personas con distintas vulnerabilidades, a quienes manipulaban mediante la utilización del engaño y la inculcación de miedos, en ocasiones, de tipo espiritual. Todo para quedarse con su dinero.

Sacrificios de animales y drogas

La estafa de esta secta de Tenerife consistía en cobrar grandes cantidades de dinero a sus propios adeptos por la realización de rituales esotéricos que les iban a proporcionar beneficios personales o evitar maleficios o incluso enfermedades.

En esos rituales, la secta de Tenerife sacrificaba animales y se consumían sustancias que suponían un riesgo para la salud, como el estramonio, el popper o la cocaína.

Adeptos rescatados necesitan ayuda

El control psicológico ejercido por el líder era de tal intensidad que varios adeptos han tenido que recibir tratamiento psiquiátrico tras su salida del grupo destructivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado jueves, decretándose prisión provisional para el líder de la secta destructiva y medidas cautelares para el resto de los arrestados.

Los especialistas encargados de estas investigaciones, mantienen habilitado el correo electrónico [email protected] para que cualquier ciudadano pueda comunicar hechos relacionados garantizando, en todo momento, el anonimato y la confidencialidad.

La de Tenerife no es la única secta destructiva de santería desmantelada este año en España, se trata de grupos que en el marco de unas actividades aparentemente espirituales y utilizando el engaño y la coacción de sus seguidores, cometen todo tipo de delitos a cambio de obtener un buen botín económico.