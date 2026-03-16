Abel Caballero pide a Louzán que Vigo sea sede del Mundial: «Tienen que venir a ver Balaídos»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha lanzado una petición pública muy clara al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán: que haga venir a representantes de la FIFA para inspeccionar el estadio Estadio de Balaídos esta misma semana. Su objetivo es que el estadio gallego sea considerado oficialmente como sede de partidos del Mundial de 2030. ￼

La demanda llega después de que la ciudad de A Coruña renunciara a ser sede, lo que deja espacio libre para que Vigo pueda aspirar a organizar encuentros del torneo. Caballero insiste en que Vigo cumple con todos los requisitos exigidos por la FIFA, aunque reconoce que todavía quedan obras por completar en Balaídos. ￼

Actualmente, el estadio está en plena reforma. La Grada de Gol se está reconstruyendo y está previsto que termine en enero de 2027. Además, el aforo final que pide la FIFA es de alrededor de 43.000 espectadores; también requiere que se termine la Grada de Tribuna. El alcalde sostiene que estos cambios permitirían cumplir con lo que pide el máximo organismo del fútbol mundial. ￼

Caballero no solo pidió la visita, sino que también ha criticado a otras instituciones por lo que considera falta de apoyo. Señaló directamente a Louzán, al presidente de la RFEF, y también cargó contra la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, a quienes acusó de poner obstáculos y no colaborar con el proyecto. ￼

«Vigo presentó un proyecto imbatible y Vigo ganó», afirma Abel Caballero, tras explicar cómo esa posición por méritos propios fue incluida inicialmente entre las candidatas, y ahora reclama que se le dé el lugar que cree merecer. Caballero también afirmó que, a pesar de todas las dificultades, seguirá luchando para que Balaídos sea sede del Mundial 2030. La petición llega en un momento clave, ya que la organización del Mundial sigue ajustando las sedes y la FIFA debe inspeccionar los estadios antes de aprobar definitivamente su elección.