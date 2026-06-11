Pocos lo saben pero ésta peluquería de Bilbao es la única que puede cortarle el pelo a Jon Kortajarena: «Por contrato»

El actor y modelo Jon Kortajarena desvela uno de los detalles más curiosos de su vida personal y profesional. Durante su visita a El Hormiguero, el modelo reconocía que existe una cláusula muy especial que ha llegado a incluir en algunos de sus contratos y es que sólo deja que una persona le corte el pelo. La reacción del público ante su confesión, como la de Pablo Motos, fue de sorpresa. Lejos de tratarse de una persona famosa, la persona elegida es su propia madre, Nuria Redruello, peluquera de profesión y propietaria de un conocido salón en Bilbao.

La tradición familiar

Tras llevar años trabajando por diversos países y pasando por las manos de numerosos peluqueros, el actor llegó a la conclusión de que nadie le corta el pelo como lo hace su madre. Por ello, siempre que necesita un cambio de imagen o un retoque importante, intenta que sea ella quien se encargue. Esta costumbre la suele mantener a pesar de haberse convertido en uno de los modelos españoles más reconocidos del mundo.

La peluquería secreta de su madre

La responsable de mantener el característico look de Jon Kortajarena es Nuria Redruello, al mando de Redruello Peluqueras, un salón ubicado en Bilbao que cuenta con una larga trayectoria profesional. El vínculo entre madre e hijo va mucho más allá de su relación, ya que el modelo ha reconocido en varias ocasiones la confianza absoluta que deposita en ella cuando se trata de su imagen, algo importante en una profesión donde el aspecto físico es una herramienta clave de trabajo.

La conquista de los espectadores

La confesión se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista. Muchos seguidores resaltaron el valor sentimental de una tradición familiar que Kortajarena ha decidido conservar. Mientras otras celebridades recurren a estilistas exclusivos, el actor bilbaíno sigue apostando por la persona que lleva cuidando de su imagen desde que era un niño. Esta historia demuestra que algunas costumbres permanecen intactas incluso cuando se alcanza la fama en todo el mundo.