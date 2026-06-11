A partir de los 60 años hay una técnica infalible para disimular las canas de forma elegante y la recomiendan todos los peluqueros profesionales
Toma nota de esta técnica para disimular canas
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Disimular las canas de forma elegante es posible con una técnica que se recomienda a partir de los 60 o a cualquier edad. Será necesario que empecemos a pensar en algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Será el momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que necesitamos ganar la partida al tiempo y hacerlo de la mejor manera posible.
Estas técnicas que nos conseguirán disimular unas canas que quizás hasta el momento no pensábamos que podrían ser tan molestas. Será cuestión de estar preparados para acabar con ellas de la mejor manera posible, con una serie de detalles que acabarán marcando una diferencia importante. Es momento de conocer la manera y la técnica de quitarnos años de encima, de una forma que quizás nos costará creer, pero acabará siendo especialmente sencilla de poner en práctica. Te vas a quitar años y no tendrás la obligación de acudir casi cada semana a la peluquería. Todos los peluqueros profesionales aplican esta infalible técnica.
Recomiendan esta técnica infalible todos los peluqueros profesionales
Los peluqueros profesionales recomiendan una técnica infalible que puede cambiarlo todo, es momento de apostar claramente por algunos detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.
Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Solo necesitamos contar con las manos adecuadas para conseguir un extra de buenas sensaciones, en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.
Si lo que queremos es ahorrar dinero sin renunciar a nada y simplemente queremos empezar a pensar en algunos cambios importantes que pueden llegar en cualquier momento. Es hora de saber directamente qué es lo que nos estará esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos.
Este tipo de técnica puede servirnos para integrar de forma masiva unas canas que pueden acabar siendo las que nos acompañarán a partir de una cierta edad. Algo que es inevitable, pero que no necesariamente nos obliga a pasar cada semana por la peluquería, sino todo lo contrario.
Hay una manera de disimular las canas con el tinte que realmente funciona y puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones.
Esta es la forma de disimular las canas de forma elegante y práctica
Tal y como nos explican los expertos de Druni: «Porque, aunque estés orgullosa de tus canas, habrás comprobado que no crecen de manera uniforme, y las mechas para disimular canas te ayudarán a lucir una melena blanca radiante, manteniendo el mismo color en toda la cabeza de forma muy natural, que pasará totalmente desapercibido y, además, resultará muy fácil de mantener.
Ideales cuando las canas están apareciendo de forma progresiva, las mechas blancas para disimular canas se adaptan a la perfección a melenas rubias y morenas, y de hecho, cada vez son más las mujeres e incluso hombres que optan por las mechas blancas aunque no tengan ni una sola cana, creando un look tan favorecedor como llamativo. La principal ventaja de un pelo canoso con mechas blancas es su practicidad, permitiendo espaciar las visitas a la peluquería, ya que no es necesario teñir la raíz del cabello cada mes, dejando el color natural de la melena a la vista, lo que ayuda a disimular las canas, integrándolas de forma natural».
Siguiendo a estos mismos profesionales, hay tres formas de aplicar estas mechas que pueden adaptarse directamente con nuestro estilo:
- Las babylights son unos finos rayitos de mechas blancas para disimular canas que imitarán el aclarado del sol en la melena, permitiendo camuflar las canas de manera prácticamente imperceptible y con total naturalidad.
- Desde la raíz hasta las puntas, los cabellos blancos combinan a la perfección con las mechas babylights, que se distribuyen a lo largo de toda la melena. Y, para conseguir un resultado aún más sorprendente, combínalas con unas balayage de medios a puntas.
- Las mechas balayage son ideales para disimular las canas en cabellos claros, consiguiendo que queden perfectamente integradas en la melena, sin necesidad de cubrirla en su totalidad, creando un efecto de difuminado progresivo que proporcionará un tono muy intenso y luminoso en las puntas.
- Integrará los cabellos blancos naturales en las raíces a la perfección y, además, al dejar la raíz al natural, son muy fáciles de mantener, exigiendo poquísimos cuidados.
- Grey Blending. Al hacer mechas blancas para disimular canas, la técnica Grey Blending es una de las más eficaces, que consiste en aplicar unas mechas rubio platino sobre los cabellos canosos, creando una agradable transición hacia el pelo gris.
- Una de sus principales ventajas es que las mechas Grey Blending combinan a perfección con todo tipo de pieles, consiguiendo rejuvenecer el rostro y aportarle una mayor luminosidad.