El gran favorito para ser el nuevo James Bond se ríe de los rumores: «Me parece bastante divertido»

Desde el anuncio de la despedida de Daniel Craig, el mundo del cine está buscando un nuevo James Bond. Es decir, la industria lleva casi un lustro especulando para saber de manera oficial, quién será el rostro del reinicio cinematográfico que va a dirigir Denis Villeneuve. Aunque eso sí, el casting real empezó el pasado mes de junio. El proceso de selección está abierto y, por ahora, el gran favorito no entra al trapo de los rumores que lo sitúan como el siguiente espía con licencia para matar: Callum Turner no «sabe nada» sobre sus posibilidades de ser el próximo 007.

Durante los últimos meses han ido sonando con fuerza ciertos perfiles para el puesto del nuevo James Bond. En su momento, estrellas como Aaron Taylor-Johnson o Harry Dickinson estuvieron presentes en todas las quinielas y, a pesar de que en estos instantes es Amazon MGM quien maneja la propiedad intelectual, el histórico de elecciones invita a pensar que el heredero del esmoquin no será un intérprete ya reconocido en Hollywood. Por eso, por mucho que suenen nombres de la talla de Jacob Elordi o Taron Egerton, la idea es que el currículum excelso de estos no canibalice la esencia del mito británico creado por Ian Fleming. Dicha senda otorga cierta ventaja a jóvenes talentos fuera del mainstream como Tom Francis o el propio Turner, por más que el marido de Dua Lipa quiera esquivar el tema en su última entrevista.

Callum Turner podría ser el nuevo James Bond

Británico, 36 años y sin un protagonismo prominente en grandes franquicias… Callum Turner es el tipo de actor que parece haber sido confeccionado como un traje a medida para el molde del nuevo James Bond. Comenzó su carrera en la pequeña pantalla con la miniserie Leaving (2012) y en otros seriales de su país, como Reina y Patria (2014) o Glue (2014). Pero comenzó a alcanzar cierta fama mediática cuando formó parte de las precuelas de Harry Potter, Animales fantásticos.

Hace relativamente poco lo vimos en la miniserie de Apple TV, Los amos del aire (2024), y en la comedia romántica, Eternity (2025). Este verano, compartirá pantalla con Monica Barbaro en Una noche al año. En el futuro, su nombre aparece en el remake de La posesión y quién sabe, quizás en el reinicio de 007 que Denis Villeneuve comenzará a rodar después de la promoción de Dune: Parte tres.

De momento, el secretismo es absoluto y cuando en su reciente charla con THR le preguntaron por el casting, Turner no soltó prenda:

«Es gracioso porque hasta tus mejores amigos te preguntan, gente que no habla contigo en 10 años te escribe… ¡y tú no sabes nada! Es algo raro donde parece que pasa algo, pero en realidad no pasa nada. De verdad no sé nada. Sólo me parece bastante divertido».

El favorito de George Clooney

Una de las estrellas consolidadas que lo han apoyado públicamente para el puesto es George Clooney, quien además lo dirigió en la cinta Remando como un solo hombre (2023).

«Es alto, guapo, encantador y británico. Así que es el tío perfecto para hacerlo», ha llegado a decir el ganador del Oscar.

Descubrir quién será el nuevo James Bond será una de las noticias cinematográficas del año, aunque de momento tendremos que esperar hasta por lo menos después del verano.