La reflexión de Milton Friedman, premio Nobel de Economía: «Los gobiernos nunca aprenden, sólo las personas aprenden»

Uno de los principales críticos de las teorías económicas prevalecientes de Keynes y descrito como un «gigante entre los economistas», Milton Friedman, resumió las ideas de que las instituciones gubernamentales son estructuras estáticas e impersonales carentes de conciencia y adjudicó al individuo la adquisición de conocimiento y la evolución.

El argumento central de esta reflexión es que el conocimiento, la adaptación moral y la innovación se originan en la mente y en la experiencia de las personas. Asegura que las personas son las que impulsan el progreso social y obligan a las instituciones a evolucionar. Esta frase se podría desglosar en conceptos clave como la adaptabilidad humana, asegurando que los seres humanos son dinámicos y que las personas sí aprenden de sus errores y corrigen las acciones.

También critica el intervencionismo, ya que son las instituciones quienes no aprenden y que cualquier intento de planificar la economía acaba en algo ineficaz. Asimismo, censura que los gobiernos están enfocados en mantener el poder y que tienden a perpetuar programas fallidos y a repetir errores históricos porque carecen de los mecanismos para retroalimentación y de la flexibilidad del mercado privado.

¿Quién es Milton Friedman?

Milton Friedman nació en Brooklyn en una familia judía de humildes recursos en 1912 y rápidamente se distinguió a una temprana edad. Se graduó de secundaria a los 16 años y asistió a la Universidad de Rutgers, donde estudió economía y matemáticas. Siguió con su educación en la Universidad de Chicago, donde obtuvo una maestría en economía y finalmente se retiraría en 1977, después de más de 30 años de enseñanza.

Fue asesor de los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido. En 1976, recibió el Premio Nobel por sus contribuciones a las ciencias económicas. Friedman siguió escribiendo y hablando en varios medios hasta su muerte en 2006, a los 94 años de edad.