Economía

La reflexión de Milton Friedman, premio Nobel de Economía: «Los gobiernos nunca aprenden, sólo las personas aprenden»

También critica el intervencionismo, ya que son las instituciones quienes no aprenden

Marie Curie, dos veces ganadora del Premio Nobel: «Sientan menos curiosidad por las personas y más curiosidad por las ideas»

31 de Julio
31 de Julio Milton Friedman
  • Ángel Pérez
  • Hola, me llamo Ángel Pérez y soy recién titulado en Periodismo por la Universidad Europea de Madrid. Ahora estoy realizando un máster de periodismo deportivo en la Universidad Villanueva. Soy un apasionado del deporte, en concreto del fútbol y del Real Madrid, y de la política.

Uno de los principales críticos de las teorías económicas prevalecientes de Keynes y descrito como un «gigante entre los economistas», Milton Friedman, resumió las ideas de que las instituciones gubernamentales son estructuras estáticas e impersonales carentes de conciencia y adjudicó al individuo la adquisición de conocimiento y la evolución.

El argumento central de esta reflexión es que el conocimiento, la adaptación moral y la innovación se originan en la mente y en la experiencia de las personas. Asegura que las personas son las que impulsan el progreso social y obligan a las instituciones a evolucionar. Esta frase se podría desglosar en conceptos clave como la adaptabilidad humana, asegurando que los seres humanos son dinámicos y que las personas sí aprenden de sus errores y corrigen las acciones.

También critica el intervencionismo, ya que son las instituciones quienes no aprenden y que cualquier intento de planificar la economía acaba en algo ineficaz. Asimismo, censura que los gobiernos están enfocados en mantener el poder y que tienden a perpetuar programas fallidos y a repetir errores históricos porque carecen de los mecanismos para retroalimentación y de la flexibilidad del mercado privado.

Milton Friedman, economista,

¿Quién es Milton Friedman?

Milton Friedman nació en Brooklyn en una familia judía de humildes recursos en 1912 y rápidamente se distinguió a una temprana edad. Se graduó de secundaria a los 16 años y asistió a la Universidad de Rutgers, donde estudió economía y matemáticas. Siguió con su educación en la Universidad de Chicago, donde obtuvo una maestría en economía y finalmente se retiraría en 1977, después de más de 30 años de enseñanza.

Fue asesor de los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido. En 1976, recibió el Premio Nobel por sus contribuciones a las ciencias económicas. Friedman siguió escribiendo y hablando en varios medios hasta su muerte en 2006, a los 94 años de edad.

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