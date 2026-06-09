Ronald Reagan: «El gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema»

Pocas frases políticas han tenido tanta influencia en la historia contemporánea como la pronunciada por Ronald Reagan durante su toma de posesión como presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 1981. «El gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema». Estas palabras resumían a la perfección su visión política, que se basaba en una reducción de la intervención estatal, la defensa de la propiedad privada y la confianza en la capacidad de los ciudadanos para impulsar el crecimiento económico.

Una frase nacida en tiempos de crisis

Cuando Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca, Estados Unidos atravesaba un periodo de mucha inflación, bajo crecimiento económico y una profunda crisis de confianza de la población en las instituciones públicas. El nuevo presidente defendió que el exceso de regulación y el crecimiento de la administración federal habían contribuido a empeorar los problemas del país.

Su discurso inaugural no proponía una desaparición del gobierno, sino una nueva configuración de sus funciones. Reagan decía que el Estado debía facilitar oportunidades y no entorpecer la iniciativa de los ciudadanos. Según afirmó ese mismo día, el poder del gobierno procedía de los ciudadanos y debía mantenerse dentro de los límites marcados por ellos.

Filosofía de Reagan

La filosofía política de Reagan se tradujo en medidas concretas. Su administración impulsó importantes rebajas fiscales, una reducción de regulaciones en diversos sectores económicos y un enfoque favorable al libre mercado.

Sus partidarios consideran que estas reformas ayudaron a reactivar la economía estadounidense durante la década de 1980 y reforzaron la confianza de las empresas para invertir en Estados Unidos. Además, se consolidó un modelo de pensamiento político que influyó posteriormente en numerosos gobiernos occidentales.

Un pensamiento que divide opiniones

La frase de Ronald Reagan también es objeto de controversia. Sus críticos sostienen que una visión excesivamente limitada del Estado puede dificultar la respuesta a problemas colectivos como las crisis económicas, emergencias sanitarias o la desigualdad social. Algunos historiadores y analistas consideran que el creciente escepticismo hacia las instituciones públicas en Estados Unidos tiene parte de sus raíces en aquel discurso del año 1981.