Alarma en la Casa Blanca: un muerto y un herido en un tiroteo con el Servicio Secreto con Trump en el complejo

Un individuo ha muerto y otro ha resultado herido este sábado tras un tiroteo con agentes del Servicio Secreto en las inmediaciones de la Casa Blanca, un grave incidente que obligó a activar de inmediato los protocolos de máxima seguridad mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba dentro del complejo presidencial.

El suceso se produjo mientras varios periodistas permanecían en el jardín norte informando sobre el principio de acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y el régimen iraní. La situación desató momentos de tensión cuando comenzaron a escucharse varios disparos y los agentes ordenaron evacuar inmediatamente la zona.

Según la información preliminar, un individuo de 21 años caminaba por la calle 17, en las inmediaciones de la Casa Blanca, cuando al llegar a las proximidades de un puesto de control abrió su mochila, extrajo una pistola y comenzó a disparar.

Un segundo individuo, que paseaba por la zona y que, según las primeras investigaciones, no guardaba ninguna relación con el atacante, resultó también herido durante el intercambio de disparos. Ambos fueron trasladados al hospital, donde posteriormente falleció el atacante.

Fue entonces cuando los agentes del Servicio Secreto respondieron al fuego y neutralizaron la amenaza, desatando una rápida intervención de seguridad en toda el área.

Evacuación inmediata

El tiroteo provocó un amplio despliegue policial en torno a la residencia presidencial. La zona fue desalojada en cuestión de segundos mientras los agentes aseguraban el perímetro y trataban de esclarecer el origen exacto del ataque.

La tensión se apoderó del complejo cuando varios periodistas acreditados fueron obligados a correr hacia el interior del edificio por orden directa de los efectivos de seguridad.

Según relataron testigos presenciales, los agentes comenzaron a gritar instrucciones para que abandonaran inmediatamente la zona exterior y accedieran a toda prisa a la sala de prensa mientras se evaluaba la situación.

La rápida reacción permitió garantizar la integridad de todas las personas presentes y evitar una situación de mayor caos.

Investigación abierta

Las primeras informaciones sitúan el enfrentamiento cerca de la calle 17, a escasa distancia de la Casa Blanca.

Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los implicados ni han precisado el alcance exacto de las lesiones sufridas por el segundo herido. Tampoco han aclarado qué desencadenó el intercambio de disparos ni si existía una amenaza previa.

El Servicio Secreto mantiene abierta una investigación para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

Sin amenaza directa contra Trump

Hasta ahora no existe confirmación oficial de que la Casa Blanca fuese objetivo directo del ataque ni de que se produjera intento alguno de acceso al recinto presidencial o un plan específico para atentar contra Donald Trump.

Aun así, el protocolo de máxima alerta obligó a blindar temporalmente el complejo y restringir todos los movimientos en el exterior hasta que la situación quedó completamente bajo control.

Las autoridades estadounidenses continúan recabando información y se espera que en las próximas horas ofrezcan nuevos detalles sobre un episodio que ha vuelto a sembrar la alarma en Washington.