Detenido un hombre de California de unos 30 años tras los disparos que obligaron a evacuar a Trump

Detenido un hombre de California de unos 30 años tras los disparos que provocaron la evacuación de Donald Trump en la cena de corresponsales en Washington. «El hombre ha sido capturado, están investigando su apartamento en California. Es una persona que está muy enferma», ha confirmado el presidente de Estados Unidos durante una rueda de prensa después de la evacuación de Trump. El presidente de Estados Unidos ha destacado que vamos a «programar otra cena y lo vamos a hacer de nuevo».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado de emergencia durante la celebración de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un evento que se desarrollaba en el Washington Hilton, después de que se escucharan fuertes detonaciones que generaron una situación de máxima alerta entre los asistentes y los servicios de seguridad.

Según las primeras informaciones disponibles, las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre de unos 30 años procedente de California en un perímetro de seguridad establecido en torno al hotel. Aunque su identidad no ha sido confirmada públicamente de forma completa en todos los informes, se le investiga como principal sospechoso del incidente que provocó la intervención inmediata del Servicio Secreto.

¿Qué sabemos?

Hubo sonidos de disparos o detonaciones.

El Servicio Secreto evacuó al presidente de Estados Unidos Donald Trump.

de Estados Unidos Donald Trump. Se detuvo a un sospechoso en un perímetro de seguridad.

La identidad del detenido se ha descrito de forma parcial: es hombre de unos 30 años de California.

La alerta se produjo de manera repentina cuando varios asistentes afirmaron haber escuchado lo que describieron como posibles disparos dentro o cerca del recinto. En ese momento, un agente del Servicio Secreto habría dado la voz de alarma, lo que activó de inmediato el protocolo de evacuación presidencial. En cuestión de segundos, el dispositivo de seguridad procedió a retirar al presidente del escenario y asegurar la zona.

El ambiente en el interior del salón se tornó caótico. Numerosos invitados buscaron refugio bajo mesas o se dirigieron a las salidas de emergencia mientras agentes armados se desplegaban por distintas áreas del edificio. La confusión se extendió durante varios minutos mientras las fuerzas de seguridad intentaban determinar el origen exacto de las detonaciones.

La cena de corresponsales reúne cada año a altos cargos del gobierno, representantes del poder judicial, periodistas y figuras del ámbito político y mediático de Estados Unidos. En esta edición, la presencia de miembros del gabinete y otras personalidades elevó aún más la sensibilidad del dispositivo de seguridad desplegado en el evento.

Tras ser evacuado, el presidente fue trasladado a una zona segura bajo protección del Servicio Secreto. Posteriormente, publicó un mensaje en redes sociales en el que agradeció la actuación de las fuerzas de seguridad, destacando su rapidez y eficacia en la respuesta. En su comunicado, también se apuntó inicialmente la posibilidad de que el evento pudiera continuar, aunque la decisión quedó en manos de las autoridades competentes.