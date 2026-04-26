Trump evacuado de una cena con periodistas en Washington por un intento de atentado

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha sido evacuado este sábado por la noche, madrugada del domingo en España, de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse disparos en el salón de baile del hotel donde se celebraba el evento. Trump estaba sentado en el escenario, en la parte delantera del salón de baile del Washington Hilton. El vicepresidente J. D. Vance, la primera dama Melania Trump y miembros del gabinete también asistían a la cena. El Servicio Secreto sacó rápidamente a Trump del escenario. Inmediatamente después, una persona ha sido detenida. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha confirmado que Donald Trump se encuentra en buenas condiciones. A las 21:30 horas en Washington (3:30 de la madrugada de España) Trump ha abandonado el hotel con el Servicio Secreto. Hacia las 21:50 Trump había llegado a la Casa Blanca.

Testigos que acudieron a la cena han visto a un hombre caer al suelo, que llevaba lo que parecía ser un rifle y cargadores. Un portavoz del Servicio Secreto ha confirmado que una persona está bajo custodia y que «aún se desconoce el estado de los demás implicados».

Trump ha sufrido dos intentos de asesinato, uno en 2024 en julio en plena campaña electoral, y otro meses después en Florida. Además, numeroos sospechosos han sido detenidos cuando se han aproximado al presidente de Estados Unidos.

CNN reports that a suspect has been shot and killed by officers with the U.S. Secret Service in the lobby of the White House Correspondents’ Dinner in Washington, after the evacuation of President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump. pic.twitter.com/p1ntonqqbn — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado de forma urgente durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse lo que parecían ser disparos en las inmediaciones del recinto donde se celebraba el evento, en el hotel Washington Hilton, en Washington D.C.

Según testigos y fuentes presentes en la sala, el ambiente cambió de manera repentina cuando se oyeron varias detonaciones en la zona del hotel. Un miembro del Servicio Secreto habría alertado de inmediato gritando «¡disparos!», lo que provocó la activación automática de los protocolos de seguridad. En cuestión de segundos, agentes armados comenzaron a desplazarse rápidamente por los pasillos del edificio mientras evacuaban al presidente y aseguraban el perímetro.

Agentes con las armas desenfundadas corrieron por los pasillos para llegar hasta el presidente, quien posteriormente escribió en redes sociales: «¡Que siga el espectáculo!».

Poco después de ser evacuado, Trump ha publicado el siguiente mensaje en redes sociales: «Una noche memorable en Washington. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido, y he recomendado que “el espectáculo continúe”, pero nos guiaremos completamente por las autoridades. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado, y simplemente tendremos que repetirla. El presidente Donald J. Trump».

Evacuación del presidente de EEUU

Trump se encontraba en el escenario principal del evento, acompañado por altos cargos de su administración, cuando fue retirado por los agentes de seguridad. La reacción fue inmediata y coordinada, con efectivos del Servicio Secreto escoltando al mandatario fuera del salón mientras el resto de asistentes buscaba refugio o se agachaba bajo las mesas ante la incertidumbre.

De acuerdo con varios asistentes, la situación dentro del salón se tornó caótica: gritos, carreras, personas intentando localizar salidas de emergencia y agentes de seguridad con armas desenfundadas desplegándose en distintos puntos del edificio. La tensión aumentó aún más cuando se difundieron versiones sobre la posible presencia de un individuo armado en las inmediaciones del hotel.

Poco después del incidente, y ya en un lugar seguro, el presidente Trump publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que el Servicio Secreto y las fuerzas del orden habían actuado con rapidez y eficacia. En su publicación afirmó que el “tirador había sido detenido” y sugirió inicialmente que el evento podría continuar, aunque posteriormente indicó que la decisión final dependería de las autoridades competentes. También añadió que, de ser necesario, la velada tendría que ser reprogramada.

Las autoridades, según fuentes cercanas a la investigación, habrían detenido a un sospechoso en un perímetro de seguridad establecido alrededor del hotel, aunque por el momento no se han confirmado oficialmente los detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias exactas del incidente.

La gala reunía a buena parte del poder político, mediático y empresarial de Estados Unidos en una sola sala. La tradicional Gala de Corresponsales de la Casa Blanca congrega cada año a altos cargos del Gobierno, periodistas de primer nivel, ejecutivos influyentes y personalidades públicas en uno de los eventos más exclusivos del calendario político estadounidense.

En esta edición, además, marcaba el regreso de Trump al evento por primera vez desde 2015, tras haber evitado su asistencia durante su primer mandato. En el escenario también se encontraban la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt y el vicepresidente, J. D Vance, junto a miembros de la asociación de corresponsales y el anfitrión de la noche, Oz Pearlman.

Entre los asistentes destacaban igualmente figuras clave del gabinete estadounidense, como el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, lo que incrementaba la sensibilidad del dispositivo de seguridad desplegado para la ocasión.

La alerta, ocurrida en un evento de altísimo perfil institucional, generó una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad y provocó la evacuación de prácticamente toda la sala. Aunque el presidente fue puesto a salvo sin sufrir daños, el episodio dejó una escena de máxima tensión en uno de los actos más simbólicos de la relación entre la política y la prensa en Estados Unidos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar el origen exacto de los sonidos que desencadenaron el operativo.