Mazón ejerce su personación en el caso de la DANA: pide a la juez toda la documentación desde el inicio

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ya ejerce su personación en el caso de la DANA tras estimar la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia su recurso de apelación frente a la negativa, por parte de la instructora, para que ejerciera esa misma personación. Así, su abogado, el prestigioso letrado alicantino Ignacio Gally, ha remitido dos escritos a la juez Nuria Ruiz Tobarra, que dirige las diligencias previas en torno al caso de la riada del 29 de octubre de 2024, en los que pide toda la documentación desde el inicio de la causa. Un gesto que evidencia que la personación de Mazón no es una acción meramente formal, sino que el ex presidente quiere conocer la actividad judicial que le concierne e intervenir en el procedimiento en los términos previstos por la ley.

Carlos Mazón solicita a la magistrada toda la documentación acumulada en el procedimiento desde el inicio de la causa, incluyendo todas sus piezas separadas, anexos, escritos, resoluciones, diligencias de constancia, informes, oficios, respuestas recibidas, documentación aportada por las partes, anexos documentales, soportes de audio o vídeo de las declaraciones practicadas, grabaciones de las vistas o diligencias, archivos digitales, dispositivos o cualquier otro soporte que conste incorporado o referenciado en autos.

Ignacio Gally también solicita que se le informe acerca de si existen documentos, grabaciones, anexos, piezas o soportes que, por sus características técnicas o por no hallarse plenamente integrados en el expediente electrónico, deban ser solicitados, consultados o retirados por un cauce específico.

En el otro escrito, el letrado solicita el enlace de conexión telemática. Pero hace constar, además, de modo expreso que acudirá presencialmente a la declaración del próximo día 10 de junio en la que comparecerá en calidad de testigo la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero.

Este viernes, en una Diligencia de Ordenación (DiOr), una resolución procesal emitida por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), a la que ha tenido acceso OKDIARIO, ha comunicado a la defensa de Carlos Mazón que «las resoluciones y diligencias realizadas con anterioridad se encuentran a su disposición en esta oficina judicial Y que, en cuanto a «la relación de diligencias señaladas y pendientes con indicación de su naturaleza, fecha, hora y lugar, podrá encontrarlas en las resoluciones dictadas en el presente procedimiento».

Este 3 de junio, la Audiencia Provincial de Valencia estimó el recurso presentado por Carlos Mazón contra el auto dictado por la instructora del caso, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, y autorizó su personación en la causa de la DANA. La decisión de la Audiencia de Valencia ha supuesto una victoria judicial para el ex presidente valenciano, a quien la instructora de la causa negó la personación que ahora sí le ha concedido la Audiencia Provincial de Valencia, atendiendo a su recurso de apelación, y que, como se ve, ya ha comenzado a ejercer..