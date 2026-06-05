El presidente del Foro Industria y Energía (FIE) ha acusado por carta a la presidenta de Red Eléctrica (Redeia), Beatriz Corredor, de mentir «tras leer sus declaraciones publicadas hace unos días en OKDIARIO» sobre la saturación de la red española.

Concretamente el FIE destaca que su afirmación sobre que «no hay ninguna industria que no se haya podido conectar porque falte infraestructura de Red Eléctrica» no hace sino «confirmar que el problema existe realmente y, por tanto, afirmar como hace usted, que es inexacto», apuntan desde el Foro.

«De hecho, en el Foro Industria y Energía tenemos conocimiento de la situación de empresas que incluso han tenido que renunciar a los PERTE por no disponer de esa posibilidad», han detallado apuntando que, probablemente, Corredor «no tiene conocimiento de esas dificultades».

En esta misma línea, el Foro de Industria y Energía ha cargado contra la directiva invitándole a afrontar la realidad del sector: «Créame, señora Corredor. La técnica del avestruz, o sea, esconder la cabeza y negar la evidencia no va a solucionar los problemas», han asegurado.

«Quisiera invitarle a que visite nuestro Mapa de capacidad de demanda por subestaciones eléctricas, que hemos desarrollado conjuntamente con Opina360 y en el que podrá comprobar la disponibilidad de más de 6.000 subestaciones eléctricas de distribución y confirmar que la tendencia es realmente preocupante: cada vez hay menos accesos y los que existen no están, necesariamente, donde los necesita la industria, el principal consumidor de electricidad de nuestro país», aclaraban en el documento.

Piden que asuma su responsabilidad

Con todo ello el FIE ha querido destacar, tras aportar numerosos datos que evidencian sin lugar a duda la extrema saturación de la red eléctrica de España, que «como responsable de la red de transporte, usted tampoco puede escudarse en que la saturación es un problema de las distribuidoras».

«Los propios datos de Red Eléctrica de junio revelan que al menos el 42% de las subestaciones de transporte (394 de 937) no tienen capacidad de acceso disponible para demanda. Y hay un tercio (313) cuya disponibilidad se desconoce por falta de acuerdo sobre el valor de referencia, de modo que pueden considerarse también bloqueadas. Como resultado, solo una de cada cuatro subestaciones de transporte (24,5%) tiene capacidad para demanda», han expuesto.

Ante esta situación, han reiterado que «es necesaria una visión a medio plazo»: «Incluso aceptando su afirmación de que no ha quedado ninguna empresa desconectada, cosa que, como le digo, no es cierta, la situación es preocupante, porque si aún no ha pasado, con toda seguridad pasará si no se toman ya las medidas necesarias», han finalizado.