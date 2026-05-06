El ministro de Industria y Turismo del Gobierno de Sánchez, Jordi Hereu, ha asegurado que el Ejecutivo va a impulsar las «gigafactorías de inteligencia artificial (IA)» en España. Sin embargo, este tipo de instalaciones se encuentran con un muro casi infranqueable: la falta de capacidad energética. Fuentes solventes del sector aseguran que es urgente «incrementar lo antes posible los límites de inversión» y que «la capacidad del transporte» en estos momentos «es insuficiente».

En concreto, las mismas fuentes aseguran que «se necesita incrementar los límites de inversión» porque «la red de distribución tarda entre tres y cinco años en adaptarse». En estos momentos, «los distribuidores ya han presentado sus planes de inversión para el año 2027, agotando el límite actual del 0,13% del PIB».

Otro de los puntos fundamentales que reclaman desde el sector es la «aprobación de la planificación» para contar con una «mucho más ágil y flexible» para «que dote a la red de transporte y a la de distribución la capacidad adecuada para poder albergar a toda esta demanda que se ha solicitado».

«La planificación actual establece un incremento de la capacidad del transporte hacia la distribución de un 8% y lo que se está viendo con estos números es que es insuficiente», advierten las fuentes del sector eléctrico. Por lo tanto, también se necesita adecuar esa planificación.

Por otro lado, los problemas también vienen por la necesidad de «crear mecanismos de fast track o de rápida implementación, para que aquel proyecto que sea maduro tenga la posibilidad de tener la red adecuada para cuando se tenga que conectar».

Por último, «se tendría que terminar de adecuar el modelo retributivo para poder albergar estas nuevas inversiones que responden al incremento de demanda». «La circular de retribución reconoce que, cuando se aprueben los nuevos límites, se tendrá que adecuar este marco retributivo, pero estamos a la espera», lamentan.

El hecho es que la saturación de red está afectando a numerosos sectores, incluido el de la vivienda. Tal y como publicó este periódico, este problema está haciendo mella en los nuevos proyectos de construcción.

El Gobierno y las gigafactorías de IA

Por lo tanto, todavía hay limitaciones que dificultan la implementación de grandes proyectos consumidores de energía, como es el caso de las gigafactorías de IA. Sin embargo, el Gobierno socialista promete levantar este tipo de instalaciones. En concreto, la semana pasada, el Ejecutivo asistió a la Cumbre de los Tres Mares celebrada en Dubrovnik (Croacia).

En ella, Hereu expuso las principales líneas de actuación del Gobierno, entre las que se encontraron «el impulso de un ecosistema tecnológico europeo propio, el apoyo al software libre y de código abierto, el desarrollo de gigafactorías de IA, y la consolidación de una quinta libertad europea que garantice la libre circulación de datos, investigación e innovación».

El ministro también destacó los avances logrados gracias a la Estrategia España Digital 2026, programas como el Kit Digital, las inversiones en microelectrónica y tecnologías cuánticas y el cumplimiento anticipado de buena parte de los objetivos de la Década Digital de la Unión Europea.