La inflación industrial ha sufrido en abril su mayor subida desde septiembre de 2022, es decir, desde hace casi cuatro años, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, los precios que soporta el sector secundario se dispararon un 8,3% en el cuarto mes de este año, especialmente por la enorme subida de coquerías y refino de petróleo, que ha alcanzado el 70,1%.

Con esta subida de precios, la inflación industrial española ya encadena dos meses seguidos de incrementos. Esto sucede, especialmente, a causa de la guerra de Irán, la cual está afectando a este sector de forma especial.

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