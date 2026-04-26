El Hotel Washington Hilton del que fue evacuado Trump fue escenario del atentado contra Reagan en 1981

El Hotel Washington Hilton fue escenario del atentado contra el ex presidente republicano Ronald Reagan en 1981. Este sábado ha vuelto a quedar bajo máxima alerta tras la evacuación de Donald Trump por una amenaza de disparos durante la cena de corresponsales en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado de emergencia durante la celebración de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Washington Hilton, después de que se escucharan fuertes sonidos que los asistentes describieron como posibles disparos en el interior o en las inmediaciones del recinto.

La evacuación ha reabierto el debate sobre la protección de altos cargos en eventos de gran concentración política y mediática, especialmente en espacios con antecedentes históricos de violencia como el propio Washington Hilton.

El atentado contra Ronald Reagan el 30 de marzo de 1981 es uno de los episodios más relevantes de la historia política reciente de Estados Unidos y también está directamente vinculado al lugar donde se celebra la cena de corresponsales: el Washington Hilton.

Aquel día, Reagan fue tiroteado por John Hinckley Jr. mientras regresaba a su limusina tras un acto público en Washington. El atacante disparó con un revólver y una de las balas rebotó en la carrocería del vehículo presidencial antes de impactar en el presidente. El proyectil le atravesó la zona bajo el brazo izquierdo, le fracturó una costilla, perforó un pulmón y provocó una hemorragia interna grave.

Reagan fue trasladado de urgencia al hospital George Washington University Hospital, donde fue sometido a cirugía de emergencia. A pesar de la gravedad del ataque, sobrevivió y fue dado de alta el 11 de abril de 1981. Durante su hospitalización no se activó formalmente el procedimiento completo de transferencia de poderes de la Enmienda 25 de la Constitución estadounidense, aunque hubo momentos de incertidumbre institucional sobre la cadena de mando.

En el mismo ataque también resultaron heridos el secretario de prensa James Brady, el agente del Servicio Secreto Tim McCarthy y el policía de Washington Thomas Delahanty. Brady sufrió las secuelas más graves, con daño cerebral permanente, y falleció décadas después a consecuencia de las lesiones sufridas.

El autor del atentado, John Hinckley Jr., fue declarado no culpable por razón de demencia en 1982 y fue internado en un hospital psiquiátrico de Washington durante décadas, antes de ser liberado bajo condiciones en 2016.

Este antecedente histórico explica por qué el Washington Hilton es considerado un lugar especialmente sensible desde el punto de vista de la seguridad presidencial. La conexión con un intento de asesinato previo hace que cualquier incidente en ese edificio active protocolos de máxima alerta por parte del Servicio Secreto, como ocurre en situaciones de emergencia de alto nivel político.