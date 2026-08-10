El presidente de Melilla acusa a Sánchez de «no saber defender la frontera»: «No está habilitado para el cargo»

Juan José Imbroda, presidente de Melilla, ha asegurado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no está habilitado para estar» en su cargo de jefe del Ejecutivo central «cuando no sabe defender su frontera ni a sus compatriotas», en relación con la entrada a Ceuta por parte de inmigrantes ilegales marroquíes, que ha calificado como «una invasión pura y dura de la soberanía nacional».

El presidente de Melilla afirma que el hecho de que Sánchez se haya marchado de vacaciones a la Residencia Real de La Mareta, en Lanzarote, «con lo que está pasando y lo que ha pasado en Ceuta», es algo que «no tiene nombre». Imbroda, además, ha subrayado que esto se trata de «una lección de frivolidad e irresponsabilidad al máximo» por parte del presidente del Gobierno.

«Tenía que haber tomado ya medidas para ponerse serio con Marruecos», ha añadido el presidente melillense, que ha defendido que España reclame unas buenas relaciones con Marruecos «en un plano de igualdad, no siempre de sojuzgación», como no ha sucedido solo con esta emergencia migratoria, sino ya antes con el cierre de la aduana comercial en 2018.

Sobre la crisis de Ceuta, Imbroda ha dicho, en una entrevista en la Cadena Cope, que en Melilla se ha vivido con profundo dolor y espanto, sobre todo por «la poca respuesta que ha habido en aquel drama que se estaba produciendo y aquel quebranto de la soberanía española cuando se estaba televisando al minuto» con «una frontera abierta y brazos caídos», que ha mandado «un mensaje pavoroso, desolador y totalmente desmoralizante».

Imbroda, además, asegura ser «escéptico» en relación con la llamada a otra entrada masiva desde Ceuta, que ya se ha proclamado a través de las redes sociales de cara al próximo sábado 15 de agosto, dado el interés de Marruecos de «aparecer en el mundo como una nación moderna y una economía importante». Además, el presidente de Melilla habla de que la crisis evidencia una imagen de «fracaso» debido a que al país africano «se le van 70.000 u 80.000 jóvenes que llegaban diciendo ‘viva España’» y «con un montón de muertos».

Respecto a los menas, Imbroda ha dicho que el Gobierno central «se tendría que haber sentado con las comunidades para explicar qué es lo que pasa y qué no va a pasar nunca más» porque «no se les puede exigir un sacrificio sin solución de futuro» por parte del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. En esta línea, el presidente de Melilla ha vuelto a reclamar que se aplique el acuerdo de retorno de menores entre España y Marruecos de 2013 y responsabilidades a los padres porque «envían a sus menores a un mundo mejor, pero también a la muerte».