Morant reincide: compara la «alternativa al Gobierno de Sánchez» de Feijóo y Abascal con «la Europa de Hitler y Mussolini»

La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha vuelto a comparar a la oposición de PP y Vox con los regímenes totalitarios del siglo pasado, apenas un mes después de afirmar en televisión que el gobierno que dibuja Feijóo «se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler». En una nueva entrevista, la dirigente socialista ha advertido de que la alternativa que representan Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se parece a «la Europa de Mussolini, de Hitler, de Franco».

Morant ha exhibido durante la entrevista el libro Intolerancia, editado por la Residencia de Estudiantes, organismo que depende de su propio Ministerio, que repasa el periodo europeo comprendido entre 1914 y 1946. «Intolerancia, negacionismo, racismo, xenofobia… Eso es lo que nos está planteando la alternativa de gobierno a Pedro Sánchez, que representarían Feijóo y Abascal, y en este caso aquí en la Comunitat Valenciana también Vox y el PP», ha sentenciado.

No es la primera vez que la ministra recurre a este tipo de comparaciones. Hace apenas un mes, Morant ya provocó una tormenta política al afirmar en televisión que el gobierno de coalición que dibuja Feijóo «se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler». Aquellas palabras llevaron al Consell valenciano a exigir a Sánchez que la cesara del Gobierno o, en su defecto, a que ella misma presentara la dimisión, algo que finalmente no ocurrió.

Defiende que Sánchez agote la legislatura

En la entrevista, Morant ha insistido en que quiere que Sánchez «agote la legislatura» y «vuelva a ser presidente en la siguiente». La ministra ha justificado su respaldo incondicional en la necesidad de frenar lo que considera «políticas xenófobas y racistas» del PP y Vox, así como su negacionismo climático. «Yo no quiero a estos fanáticos negacionistas del cambio climático gobernando un país que es de los más vulnerables del mundo en la lucha contra el cambio climático», ha asegurado.

La dirigente socialista ha descartado además cualquier debate interno sobre un posible relevo de Sánchez al frente del PSOE, incluso ante la posibilidad de que este decidiera no concurrir a la próxima cita electoral. «El presidente no nos va a abandonar», ha zanjado, para después instar a «ayudar entre todos a que siga gobernando».

Respalda a Zapatero

Preguntada por los casos judiciales que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por el caso Plus Ultra, Morant ha evitado despegarse de él. «Yo confío en el presidente Zapatero», ha proclamado, atribuyendo el foco mediático sobre el caso a «una casualidad» ligada a la posición del Gobierno frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela e Irán.

La ministra ha aprovechado también para cargar contra dirigentes del PP, recordando que «todavía no sabemos quién es M. Rajoy» en alusión a los papeles de Bárcenas, y que José María Aznar «ha tenido a medio Consejo de Ministros en la prisión», citando el caso del exministro Eduardo Zaplana.

Balance de «el Gobierno de las crisis»

Morant ha hecho balance de la legislatura, calificando al Ejecutivo como «el Gobierno de las crisis», en referencia a la pandemia, la guerra de Ucrania, la dana de octubre de 2024 —231 fallecidos— o los últimos incendios forestales. Ha comparado además la gestión de Sánchez con la de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia en Madrid, a la que ha acusado de dejar «sus bares abiertos» mientras la región registraba, según ella, «más exceso de mortalidad» de Europa.