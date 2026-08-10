Marlaska deja a los guardias civiles de Ceuta y Melilla sin vacaciones ni permisos «en vez de enviar más refuerzos»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, deja a los guardias civiles de Ceuta y Melilla sin vacaciones ni permisos, según consta en un oficio al que ha tenido acceso OKDIARIO. Una decisión que también ha acordado el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, y que ha generado un gran malestar en ambos colectivos, que critican que ésta sea la medida extraordinaria llevada a cabo «en vez de enviar más refuerzos».

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, ya ha anunciado que llevará esta polémica medida ante el Consejo de la Benemérita. «Quitarles el descanso no es sólo injusto, sino es un riesgo laboral, y un agente agotado rinde menos, no más», declara a este diario Diego Madrazo, consultado por lo acordado.

Además, la AUGC señala que «el problema no es lo que se pide, sino cómo se pide», en referencia a que esta orden «no lleva ni un guardia civil más» a estas zonas, sino que simplemente saca más horas de los que ya están al límite» a raíz de los asaltos masivos de los pasados 30 y 31 de julio, que han supuesto la entrada de 80.000 inmigrantes ilegales en Ceuta.

Una situación que está lejos de normalizarse, pese al discurso del Gobierno de que se ha recuperado el control, ya que en Ceuta continúan cerca de 10.000 ilegales, se están produciendo robos a supermercados y hay altercados entre los inmigrantes e incluso violaciones.

Además, la AUGC critica que esta medida de la suspensión de vacaciones y permisos no tiene fecha de caducidad, sino que es hasta nueva orden, por lo que «deja de ser algo excepcional». Además, subraya «hay permisos que ninguna necesidad del servicio puede tocar, como son los de nacimiento, fallecimiento de un familiar, salud, lactancia o violencia de género».

Por ello, exige que se acuerde un plazo, revisión periódica, que cada denegación esté motivada, que no se pierda ni un día y que las horas extraordinarias se paguen de verdad.

Lo que dice el oficio

Esta instrucción está firmada por el director adjunto operativo (DAO) de la Benemérita, Manuel Llamas, imputado en el caso de las cloacas del PSOE. En ella se señala que «la situación operativa derivada del incremento de la presión migratoria irregular registrada en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la necesidad de garantizar la adecuada prestación del servicio, el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la vigilancia de la frontera exterior del Estado, aconsejan la adopción de determinadas medidas extraordinarias y temporales de gestión del personal».

No obstante, indica que «este esfuerzo operativo se ve mermado en estos momentos, de forma significativa, por el disfrute de vacaciones en periodo estival y permisos de asuntos particulares».

Llamas señala que «ante esta situación, y dadas las condiciones de seguridad que han de garantizarse en las dos ciudades autónomas, se considera necesario adoptar medidas temporales extraordinarias en materia de vacaciones, permisos y licencias para garantizar la adecuada cobertura de los servicios en las Comandancias de Ceuta y Melilla».

Y acuerda hasta nueva orden que «no se concederán vacaciones, permisos ni licencias» a los guardias civiles destinados en las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla o que se encuentres desplegados en comisión de servicios.

Interior finalmente reconoce el problema

Desde la AUGC señalan que los guardias civiles que trabajan en Ceuta y Melilla «llevan desde finales de julio sin mirar el reloj», y recuerdan que «en Melilla la exposición es la misma que en Ceuta».

La asociación mayoritaria de la Benemérita destaca que el hecho de que el Ministerio «suspenda derechos a dos Comandancias completas es la mejor prueba de que existe un problema serio de seguridad». «Nos alegra que por fin se reconozca, pero nos duele que sólo se reconozca cuando lo pagamos nosotros», declara Madrazo a este diario.

Además, hace hincapié en que «si el catálogo de Ceuta estuviera cubierto, no habría que dejar sin verano a dos plantillas enteras», pero «le faltan más de cien plazas». «Reforzar es traer personal, no estrujar al que ya está», denuncia la AUGC.

Sin órdenes operativas

Ceuta sigue siendo un polvorín transcurrida una semana del asalto masivo, pero tanto policías como guardias civiles advierten que no están preparados para un nuevo episodio orquestado contra la frontera. Desde ambos colectivos denuncian que Marlaska «no ha tomado ninguna medida disuasoria ni de seguridad efectiva que impida una nueva invasión de inmigrantes ilegales en Ceuta».

Y ello, pese a que marroquíes ya se están orquestando desde comienzos de esta semana para una nueva avalancha el próximo 15 de agosto.

«La boya flotante que ha puesto, puede saltarla cualquiera, por lo que disuasoria no es», declaran a OKDIARIO tanto desde la AUGC, como desde Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, que exigen a Marlaska la adopción inmediata de medidas estructurales que permitan garantizar la seguridad en la frontera de Ceuta, y que dote a los agentes de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar con garantías episodios de presión migratoria como los vividos a finales de julio.

350 agentes más permanentes

La AUGC advierte de que en Ceuta son necesarios 200 guardias civiles más de forma permanente, entre ellos los 40 nuevos GRS, según informa a OKDIARIO. «A ello hay que sumarle medios materiales: embarcaciones de verdad, porque antes de la crisis sólo había seis, cuatro de ellas zódiac, para vigilar toda la costa de la ciudad», apunta Diego Madrazo.

Además, de cara a una posible nueva avalancha masiva de ilegales, pide reforzar de forma urgente el servicio de información, para detectarla en origen.

Jupol, por su parte, reclama 100 policías más, también de forma permanente, que permitan «reforzar las diferentes unidades encargadas de la seguridad ciudadana, la protección de la frontera y la lucha contra las redes de inmigración ilegal y el crimen organizado».

Además, destaca que es imprescindible la creación en Ceuta de un segundo grupo de antidisturbios y que haya otros 50 antidisturbios más. Jupol también reclama la activación en Ceuta de una unidad permanente de drones, destinada a la vigilancia de la frontera de Ceuta.

Por último, tanto la AUGC como Jupol reclaman que los refuerzos que están ahora en Ceuta «no se retiren en cuanto baje el foco mediático, como ha pasado siempre».