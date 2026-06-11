Cómo llegar a los actos del Papa León XIV en Canarias: metro, autobús y transporte público

Moverse por Canarias hoy y mañana, días 11 y 12 de junio, no va a ser como cualquier otra jornada. La visita del papa León XIV implica cortes de tráfico en varias de las carreteras principales tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y eso, en la práctica, va a cambiar bastante la forma de desplazarse por las islas así que conviene tener en cuenta cómo llegar a los actos del Papa en Canarias ya sea en autobús o en cualquier otro medio de transporte público.

Quien tenga pensado acudir a alguno de los actos, sobre todo a la misa en el Estadio de Gran Canaria o a los encuentros en Tenerife, tiene que tener claro desde el principio que el coche no es la mejor opción. No es una recomendación genérica, es algo bastante evidente viendo cómo se han organizado los cortes. De hecho, muchas de las restricciones coinciden con los trayectos del Papa, así que habrá momentos en los que directamente no se podrá circular por determinados tramos. A eso hay que sumar que algunos accesos clave estarán limitados durante varias horas. Por eso, la idea que más se repite en todos los avisos es la misma: utilizar transporte público y, si es posible, hacerlo con tiempo. Puede parecer obvio, pero en este caso marca bastante la diferencia.

Cómo llegar a los actos del Papa en Gran Canaria en transporte público

Hoy jueves 11 de junio es el día más importante en Gran Canaria, con varios actos repartidos durante la jornada y el más multitudinario por la tarde en el Estadio de Gran Canaria. Eso hará que desde primera hora ya haya complicaciones en carretera. La GC-1, que conecta el aeropuerto con el sur y con Las Palmas, tendrá cortes en distintos momentos del día. Por ejemplo, a media mañana no se podrá circular entre el Aeropuerto de Gando y Arguineguín, y más tarde también habrá restricciones en el trayecto de regreso hacia la capital.

Además, desde las 09:30 hasta las 14:00 se verán afectados los accesos hacia la GC-500 en ambos sentidos, algo que puede complicar bastante los desplazamientos habituales, sobre todo para quienes vienen desde el sur de la isla. A esto se suman las limitaciones en la GC-3 durante la tarde y otros puntos concretos como el entorno del túnel de San José o algunos carriles de incorporación. Es decir, no es sólo una carretera, es una red de vías que se verá afectada en distintos momentos.

Con este escenario, el transporte público pasa a ser casi la única opción razonable. De hecho, aunque Canarias no tiene una red de metro como tal, para la misa en el Estadio de Gran Canaria, se han preparado lanzaderas específicas de Guaguas Municipales que conectarán distintos puntos de la ciudad con Siete Palmas. Entre ellos están el Auditorio Alfredo Kraus, Santa Catalina y San Telmo, que funcionan como nodos importantes de transporte. La ventaja de estas lanzaderas evitará tener que entrar con coche en la zona del estadio, que es precisamente donde más complicado será circular.

Por otro lado, la compañía Global también ha previsto refuerzos importantes en sus líneas. Habrá más frecuencia en rutas clave que conectan municipios como Telde, Arucas, Gáldar, Guía, Teror o San Mateo con la capital. Además, se habilitarán lanzaderas concretas, como la conexión entre Arucas y Siete Palmas, y se reforzarán trayectos hacia San Telmo, que es uno de los puntos de llegada más habituales.

A todo esto hay que añadir algo que no siempre se tiene en cuenta y es que muchas parroquias y ayuntamientos han organizado sus propios autobuses para facilitar el desplazamiento de grupos. Esto amplía todavía más las opciones para quienes no quieran depender del coche.

Cómo moverse en Tenerife durante la visita del Papa

Mañana viernes 12 de junio la actividad se trasladará a Tenerife y el escenario es bastante parecido, aunque con sus propias particularidades. En este caso, una de las carreteras más afectadas será la TF-5, con varios cortes a lo largo de la mañana y el mediodía en distintos tramos. No será un corte puntual, sino varios a lo largo del día, lo que complicará bastante planificar un desplazamiento en coche.

También habrá restricciones en otras vías importantes como la TF-24, la TF-13, la TF-152 o la TF-235. En algunos casos se trata de tramos concretos, pero al final todo está conectado, así que el impacto es mayor de lo que parece sobre el mapa. Por eso, de nuevo, el transporte público es la opción más recomendable.

Se han previsto autobuses desde el área de Anaga, con salidas desde el Muelle Norte, y además se habilitará una lanzadera entre este punto y el intercambiador de Santa Cruz. Es una forma de canalizar la llegada de personas hacia zonas concretas sin saturar las carreteras. El tranvía también sufrirá cambios. Durante ese día no mantendrá su recorrido habitual y finalizará en la zona de La Paz, algo importante a tener en cuenta para quienes lo utilicen con frecuencia. Esto obligará a ajustar un poco los desplazamientos, pero sigue siendo una alternativa útil si se combina con otros medios.