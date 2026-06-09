La reflexión del Papa León XIV a los jóvenes en Madrid: «Sed humanos: hombres y mujeres de carne y hueso. No apariencias, sino rostros fiables»

En una época dominada por las redes sociales, internet, la búsqueda constante de aprobación y el estar continuamente conectados, el Papa León XIV lanzó en Madrid un mensaje sencillo pero a la vez contundente. «Sed humanos: hombres y mujeres de carne y hueso. No apariencias, sino rostros fiables». La frase fue pronunciada durante la vigilia con jóvenes celebrada en la Plaza de Lima y se ha convertido en una de las citas más comentadas del primer viaje del Papa a España. León XIV invitó a las nuevas generaciones a construir una sociedad más auténtica, basada en los principios de la verdad, la justicia y la cercanía humana.

Un llamamiento a la autenticidad

Ante miles de jóvenes reunidos en Madrid, León XIV afirmó que una de las grandes misiones de la juventud consiste en recuperar la humanidad en un mundo en donde las apariencias parecen imponerse cada vez más a la realidad. El Papa pidió a los asistentes que no se conformen con proyectar una imagen atractiva o exitosa, sino que aspiren a convertirse en personas dignas de confianza y coherentes con sus valores.

«Sed humanos», insistió León XIV, vinculando esta frase con la necesidad de vivir con honestidad, buscar la justicia y tratar a los demás como a uno le gustaría que le trataran. Según explicó, la autenticidad no consiste en aparentar que todo es perfecto, sino en actuar con integridad y con principios incluso en tiempos difíciles.

Más allá de las redes sociales

Las redes sociales han multiplicado las formas de comunicación, pero también han favorecido fenómenos como el compararse constantemente con los demás, la búsqueda de validación y construcción de personalidades idealizadas.

Lo que propone este mensaje de León XIV es priorizar las relaciones reales frente a las virtuales y valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen o la imagen que proyectan. Para el Papa, la verdadera grandeza humana nace del encuentro con los demás y del compromiso con la realidad cotidiana.