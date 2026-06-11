Qué hay en juego en la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje en la Casa Blanca: el cinturón de la UFC por el que luchan

Ilia Topuria regresa al octágono con su impoluto 17-0 para defender la corona del peso ligero ante Justin Gaethje en la UFC Freedom 250 que se celebrará en la Casa Blanca. Donald Trump será el invitado estrella de una pelea que tendrá lugar en la madrugada del domingo al lunes 15 de junio en España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje por el cinturón de peso ligero de la UFC.

Ilia Topuria será la gran estrella del UFC Freedom 250 que se celebra este domingo 14 de junio en la Casa Blanca y que tendrá a Donald Trump como anfitrión, coincidiendo con el 80 cumpleaños del presidente y el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos. El luchador hispanogeorgiano se enfrentará a Justin Gaethje por el cinturón del peso ligero de la UFC en el que será el combate más importante en un evento que comenzará a las 02:00 horas de la madrugada española. Se calcula que el campeón español, ya considerado como uno de los mejores de la historia de la disciplina, pise el octágono sobre las 05:00 horas en nuestro país.

Qué cinturón de la UFC se juegan Ilia Topuria y Justin Gaethje

Ilia Topuria pondrá este domingo 14 de junio en juego su cinturón de peso ligero de la UFC ante un Justin Gaethje (27-5), que es una de las grandes leyendas de la disciplina. El luchador americano cuenta con victorias ante estrellas de la MMA como Dustin Poirier, Tony Ferguson, Paddy Pimblett, Michael Chandler o Edson Barboza, y en la Casa Blanca buscará el cinturón que ya consiguió en 2020 de forma interina.

Por su parte, Ilia Topuria llega a la Casa Blanca convertido en una estrella indiscutible de la disciplina y con dos cinturones a cuestas. Después de ganar el cinturón de peso pluma a Alexander Volkanovski en una histórica pelea celebrada en 2024, el hispanogeorgiano meses después derrotó a Charles Oliveira en la UFC 317, en la que se proclamó campeón del mundo del peso ligero, convirtiéndose en el primer campeón en dos divisiones de la UFC y además con un récord invicto.

Después de un parón de unos meses, Ilia Topuria vuelve al octágono en esta UFC de la Casa Blanca para poner en juego el cinturón de peso ligero ante una de las grandes leyendas de este deporte. El hispanogeorgiano será la estrella principal de un evento que comenzará a las 02:00 horas de la madrugada del domingo al lunes en España, estando programado el combate de Ilia Topuria sobre las 05:00 horas de la madrugada.

El combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje de la UFC de la Casa Blanca se podrá ver en directo a través de las plataformas Eurosport y HBO Max. También podrás seguir todo lo que ocurre antes, durante y después del combate en OKDIARIO.