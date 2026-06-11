Piqué apunta a otro fracaso empresarial: su Kings League a punto de echar a la mitad de la plantilla

Gerard Piqué apunta a un nuevo fracaso empresarial con la Kings League. La última caída de las audiencias y la salida de algunos de los streamers más importantes ha llevado a la empresa a anunciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 41 de los 83 trabajadores que forman parte de la empresa. Es decir, el ex del Barcelona echará a casi el 50% de empleados que forman parte de una competición que se parará durante seis meses en España y que cierra en Francia o Alemania.

La Kings League llegó para competir con la Liga EA Sports, pero después de irrumpir con audiencias récord el pasado 1 de enero de 2023, este campeonato organizado por Gerard Piqué ha ido cayendo poco a poco hasta la que parece su próxima desaparición. De momento, esta pérdida de seguidores ha llevado a la empresa del ex del Barcelona a cancelar los torneos que se juegan en el resto de Europa y parar la competición en España durante medio año. Todo con el objetivo de reestructurar el modelo de negocio.

Esto ha llevado a Gerard Piqué a anunciar a los trabajadores que forman parte de la King League un Expediente de Regulación de Empleo que afectará a casi la mitad de la plantilla que durante estos tiempos ha sido el sostén de este novedoso formato que encandiló en sus primeras ediciones. En total, y según han anunciado los empleados a través de un comunicado, este ERE afectará a 41 de los 83 asalariados que serán despedidos en los próximos días.

El fracaso de la Kings League de Piqué

Por ello, los trabajadores han emitido una nota denunciando esta situación y las informaciones interesadas por parte de la empresa que han aparecido en los medios de comunicación en los últimos días. También han dejado claro que se ha filtrado la versión de esta empresa antes de proceder a una negociación y también informan que los trabajadores han desarrollado su función por encima de las 80 horas extraordinarias anuales que fija el Estatuto de los Trabajadores.

«La Kings League, empresa fundada por Gerard Piqué, ha comunicado el despido de 41 de sus 83 trabajadores. No se trata del 30% de la plantilla, como se ha trasladado a los medios, sino de casi el 50%», comienza diciendo esta nota firmada por los trabajadores de la Kings League, que también dicen lo siguiente: «La comunicación de la empresa omite, además, que junto a la liga española se van a cerrar (o ‘cesar de forma temporal’, sin fecha de retorno) la Kings League Francia y la Kings League Alemania. En consecuencia, la mayoría de los empleados freelance en esos países también perderán sus puestos de trabajo. Al mismo tiempo, la compañía afirma que detendrá su actividad durante seis meses para ‘preparar el producto de cara al futuro’. Esta afirmación carece de credibilidad: sin las personas cualificadas que han hecho posibles los eventos, ese futuro sencillamente puede no ser viable. Todo ello evidencia, una vez más, la falta de veracidad y de realismo del comunicado».

Última Hora 🚨 → #KingsLeague ⭕️ Crisis total en la Kings League Los trabajadores de la Kings League exponen la realidad del proyecto, Despidos masivos y parón europeo: 🛑 50% de la plantilla a la calle (41 de 83 trabajadores despedidos). La empresa intentó maquillar los… pic.twitter.com/IXFmz1p7ho — Dinastía Kings 👑 (@Dinastia_Kings) June 10, 2026

«El mismo día que se nos comunicó el ERE, se nos pidió ‘profesionalidad’ para sacar adelante uno de los últimos eventos de la temporada, la Queens League España, aun sin saber si íbamos a ser despedidos. Trabajamos los 7 días de la semana, una media de 10 horas diarias, y el evento fue un éxito. El propio CEO envió el pasado lunes 8 de junio una felicitación a toda la plantilla por el resultado conseguido. Hoy, la dirección filtra a la prensa el despido de casi la mitad de los empleados», informan los trabajadores en su carta.

Los trabajadores de la Kings League apuntan al CEO Djamel Agaoua, incorporado en 2025, y que junto con Gerard Piqué «consideraron viable una expansión internacional simultánea y sin medida en Brasil, Alemania, Italia y MENA, que debíamos asumir también los empleados de España». Para finalizar, también informan que han superado el 80% de las horas extraordinarias fijadas al año por el Estatuto de los Trabajadores y también piden una «negociación de buena fe» y «estudio real de alternativas de los despidos».