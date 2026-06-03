Shakira y Piqué vuelven a seguirse en Instagram y desatan los rumores de reconciliación

La relación entre Shakira y Gerard Piqué vuelve a convertirse en tendencia en redes sociales después de que algunos usuarios detectaran que ambos han vuelto a seguirse mutuamente en Instagram años después de su sonada separación. Un detalle confirmado por este medio que ha despertado una ola de especulaciones entre sus seguidores, que rápidamente han comenzado a preguntarse si existe la posibilidad de una reconciliación entre la cantante y el ex futbolista, que en su día fue una de las parejas más mediáticas de la última década.

Desde que anunciaron su divorcio en 2022 tras más de diez años de relación y dos hijos en común, la artista y el ex defensa del FC Barcelona han estado en el foco. Su ruptura estuvo marcada por múltiples rumores, declaraciones indirectas y canciones que muchos interpretaron como referencias al final de su historia sentimental. Sin embargo, con el paso del tiempo ambos han centrado sus esfuerzos en mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos, como demuestra ahora que se hayan vuelto a seguir en las redes.

Este detalle ha generado una gran reacción en plataformas como X, TikTok y Facebook, donde miles de usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla y teorías sobre un posible acercamiento entre ambos. Para algunos seguidores, el hecho de que vuelvan a seguirse representa una señal de que las tensiones del pasado han quedado atrás y que existe una mejor comunicación entre ellos, aunque Piqué sigue con Clara Chía, la joven la que supuestamente habría sido infiel a Shakira en su día.

Shakira y Piqué se vuelven a seguir

No obstante, algunos fans de la cantante colombiana se encargaron de aclarar que la situación podría no ser tan novedosa como parece. Según varios seguidores, Shakira y Piqué nunca dejaron de seguirse completamente en la red social y tampoco eliminaron todas las publicaciones relacionadas con su etapa como pareja, aunque puede que sí se bloquearan en su día. De acuerdo con esta versión, la permanencia de fotografías y recuerdos digitales respondería principalmente al respeto que ambos mantienen por la familia que formaron y por sus hijos.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha realizado declaraciones oficiales sobre el tema ni ha confirmado algún tipo de acercamiento sentimental. Por ello, la posibilidad de una reconciliación continúa siendo un rumor impulsado principalmente por las redes sociales y el interés que sigue despertando su historia entre millones de personas de todo el mundo.

Shakira, años después de la ruptura, sigue enarbolando la bandera de la soltería con mucho orgullo. Ya lo dijo en una entrevista al periódico The Times a finales de mayo: «Por ahora no hay romance para mí. No tengo espacio ni tiempo para eso. Estoy muy ocupada. Mis hijos son mi prioridad. Y mi carrera». De hecho, incluso hizo hincapié en la entrevista del bienestar que estaba encontrando soltera: «Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes. También estoy disfrutando de mi tiempo a solas».