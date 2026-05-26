Las palabras de gratitud de Shakira hacia Piqué (con dardo incluido): «La familia que soñaba con conservar para siempre»

El tiempo lo cura todo o, al menos, eso le ha ocurrido a Shakira cuando han pasado ya cuatro años desde su dramática separación con Gerard Piqué, padre de sus dos hijos. La cantante colombiana, que tiene once fechas confirmadas en España en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, ha concedido una reveladora entrevista en la que ha mencionado al exjugador de fútbol y al que le ha dedicado unas palabras que no han tardado en dar la vuelta al mundo.

Las palabras de Shakira a Piqué

Shakira se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida. La artista no deja de cosechar éxitos en la industria, donde acumula numerosos reconocimientos. El último de ellos, su participación en el próximo Mundial, donde volverá a poner voz al himno con Dai Dai, un hit que promete ser una de las canciones más escuchadas del verano.

Más allá de su música, es inevitable que, coincidiendo con el Mundial, a la cantante se le pregunte sobre su ex, con el que precisamente empezó su historia de amor en este campeonato en Sudáfrica en 2010. Una historia que llegó a su fin en el verano del 2022 tras más de doce años de relación y dos hijos en común: Milán, de 13 años, y Sasha, de 11 —que ya apuntan maneras en la música—.

Precisamente, los menores han sido, junto a la música, los motores de la colombiana durante estos años. Por ello, siempre que puede, presume de ellos públicamente, como ha sido en su última entrevista en The Times de Londres. La intérprete de Estoy Aquí ha abierto de nuevo su corazón y, además, no ha dudado en halagar al padre de sus vástagos, al que ya no le guarda rencor. «Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy», ha expresado la artista. Unas palabras que no solo demuestran que Shakira ya ha pasado página de la ruptura, sino que, además, respeta y mucho al exfutbolista.

Sin embargo, y aunque está claro que Piqué ya forma parte de su pasado, en la mencionada entrevista también le ha lanzado un dardo al recordar su ruptura: «Fue el momento más oscuro. Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre. He pasado por mucho dolor». Eso sí, parece que la cantante volvería a revivir incluso aquel mal momento, ya que le ha convertido en la mujer en la que es hoy: «Quizás, de una manera inesperada, me he convertido en una persona más sabia o, al menos, más fuerte».