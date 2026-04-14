Shakira, tajante sobre el uso de Internet en sus hijos y por una buena razón: «Les prohibí YouTube»

La presencia de Shakira en el estreno de Al cielo con ella, el late show de La 1 presentado por Henar Álvarez, ha dejado titulares que van mucho más allá de la promoción musical. En una entrevista grabada en México tras uno de sus multitudinarios conciertos, la artista colombiana abordó con franqueza aspectos íntimos de su vida personal, incluyendo la educación de sus hijos y las consecuencias de su mediática ruptura con Gerard Piqué.

Lejos de centrarse únicamente en su carrera, la cantante ofreció una reflexión profunda sobre uno de los grandes desafíos contemporáneos: la relación de los menores con la tecnología. Sus palabras, firmes y argumentadas, han reavivado el debate sobre los límites del acceso a internet en edades tempranas, especialmente en familias expuestas a una constante presión mediática. En su caso, la decisión es clara y responde a una estrategia educativa muy definida.

Durante la conversación, Shakira explicó que sus hijos, Milan y Sasha, de 13 y 11 años respectivamente, no disponen de teléfono móvil propio. Se trata de una medida que contrasta con la tendencia generalizada en muchos entornos, donde el acceso a dispositivos personales se produce a edades cada vez más tempranas, pero que en su caso responde a una voluntad consciente de protegerlos.

El uso de la tecnología en el hogar está, según detalló, estrictamente regulado. Los menores pueden utilizar un iPad, pero únicamente en momentos muy concretos y bajo supervisión, lo que limita de manera significativa su exposición a contenidos digitales. «Ya les prohibí YouTube directamente», contó en TVE con mucha naturalidad

La decisión de Shakira con su hijos

Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista fue la decisión de prohibir el acceso a YouTube, una de las plataformas más populares entre los jóvenes. La artista fue tajante al explicar que ha optado por restringir completamente su uso en el entorno familiar, una medida que justifica por la dificultad de controlar los contenidos que pueden aparecer en la plataforma.

Esta postura no surge de una preocupación abstracta, sino de la experiencia directa de vivir bajo el foco mediático. Shakira es consciente de que sus hijos podrían encontrarse con información, comentarios o interpretaciones sobre su vida privada que no siempre se ajustan a la realidad, y considera que evitar ese contacto prematuro es una forma de proteger su bienestar emocional.

Las declaraciones de la cantante se enmarcan en un contexto internacional en el que cada vez más gobiernos analizan cómo regular el acceso de los menores a internet. Países como Australia o Reino Unido han comenzado a plantear medidas más restrictivas, especialmente en relación con las redes sociales y las plataformas de contenido masivo.

Su opinión sobre las redes sociales

Más allá de las restricciones, Shakira insistió en que la clave está en la educación y en la construcción de un criterio propio por parte de sus hijos. Según explicó, tanto Milan como Sasha han desarrollado una comprensión suficiente para distinguir entre lo relevante y lo superfluo, lo que les permite mantenerse al margen de contenidos que puedan resultar perjudiciales.

La artista subrayó que intenta inculcarles la importancia de encontrar la felicidad en otras cosas. Esta filosofía educativa busca reforzar valores como la autenticidad y la sencillez, en contraposición a la exposición constante y, en ocasiones, distorsionada que ofrecen las redes sociales.

Uno de los mensajes más contundentes de la entrevista fue la afirmación de que «la verdad no está en las redes sociales». Con esta idea, Shakira resume una visión crítica sobre el ecosistema digital actual, en el que la información circula sin filtros claros y donde la línea entre realidad y percepción puede diluirse con facilidad.

En este sentido, explicó que sus hijos son conscientes de que no deben buscar información sobre ellos mismos ni sobre sus padres en Internet. Esta decisión pretende evitar que se vean condicionados por opiniones externas o narrativas ajenas a su experiencia directa, especialmente en un contexto marcado por la exposición mediática de su familia.

Una estrategia muy estudiada

Shakira aplica estos principios, manteniendo una distancia deliberada respecto a lo que se publica sobre ella. Según reveló, no se busca a sí misma en internet ni sigue de cerca las informaciones que circulan en redes sociales o medios digitales, delegando esa tarea en su equipo.

Sin embargo, sí reconoce que recibe aquellos mensajes positivos que le hacen llegar sus seguidores, lo que le permite centrarse en una percepción más constructiva de su relación con el público. Esta selección consciente de la información forma parte de una estrategia más amplia para preservar su equilibrio emocional en un entorno altamente expuesto.

En conjunto, las declaraciones de Shakira en su entrevista televisiva aportan una visión personal sobre su persona y ayudan a entender cómo está criando a su hijos.