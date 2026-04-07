Así es Shakira: su edad, hijos, de dónde es, su patrimonio, pareja actual y qué síndrome padece

Ella podría incluirse en la lista de nombres que no necesitan presentación. Pues, en pleno 2026, ¿quién no conoce a Shakira? La colombiana ha logrado hacer de su nombre su mayor sello. Y es que, tras años de carrera profesional, y con Colombia por bandera, ha conseguido su hueco en la industria musical. Pues, ella no le tiene miedo al éxito. La artista compone, produce, baila y canta. Una mujer que arrasa con su música, sin importar el idioma, y que a sus 49 años sigue triunfando también en los escenarios. De hecho, histórica está siendo su nueva gira musical: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Realizamos un breve repaso por su lado más personal.

¿Cuántos años tiene Shakira?

Nacida el 2 de febrero de 1977, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conocida artísticamente como Shakira, ha cumplido 49 años este 2026.

¿De dónde es y dónde vive en la actualidad?

Tal y como ella misma ha presumido siempre, es originaria de Colombia. La cantante nació en Barranquilla, lugar donde creció y se formó. Unos orígenes humildes que no le impidieron luchar por sus sueños. Actualmente, se dice que vive en Miami (Estados Unidos).

Los hijos de Shakira

Muchos han sido los amores que han pasado por el corazón de Shakira, eso no es ningún secreto, pero su romance con el ex futbolista Gerard Piqué la marcó para toda la vida. Pues, como bien es sabido, ambos dieron la bienvenida al mundo a dos hijos en común.

El primer hijo de la pareja, Milan Piqué Mebarak, nació en 2013. Dos años después, en 2015, nació Sasha Piqué Mebarak. Tal y como ella misma ha contado, los pequeños han heredado el talento de sus padres para el mundo de la música y el deporte.

Familia de Shakira: su madre y quién es su padre

La colombiana es hija de Nidia Ripoll Torrado y William Mebarak Chadid, hija única de este matrimonio, pero cuenta con una familia muy numerosa. Pues, tiene nueve medios hermanos mayores, todos del matrimonio anterior de su padre. Asimismo, se sabe que su progenitor es de ascendencia libanesa.

El síndrome que padece Shakira: qué es y síntomas

Para nadie es discutible el hecho de que la artista se ha convertido en una de las más consagradas de la industria musical. Hacerse un hueco en la industria de la música no es nada fácil; menos lo es triunfar durante tantos años y también en el mercado de habla inglesa, pero ella lo ha conseguido.

Shakira ha sumado a su carrera profesional numerosos premios que consolidan su nombre. De hecho, es ganadora de 4 premios Grammy y 15 Latin Grammys. Sin embargo, a pesar de todos estos datos, ella confesó que padece el síndrome del impostor. Esta situación provoca que la persona dude de su propia capacidad, creatividad y talento. En el caso de la colombiana, la ha convertido en una mujer muy perfeccionista, que le gusta estar activa y motivada en su profesión. Además, la lleva a trabajar mucho más y, a pesar de su éxito mundial, a no dar por garantizado su talento.

Patrimonio de Shakira: cuánto dinero tiene

Poder saber a ciencia cierta el patrimonio neto de un artista es complicado, pero siempre hay estimaciones dependiendo de sus logros. En el caso de Shakira, como cantante, compositora, empresaria y rostro conocido, hay estimaciones. Así pues, varios portales de prensa han informado que la fortuna de la intérprete de Hips Don’t Lie se estima en más de 300 millones de dólares, a principios de 2026.

Estas cifras la posicionan automáticamente como una de las cantantes latinoamericanas más ricas. Un patrimonio que sigue creciendo, pues su tour mundial de Las Mujeres Ya No Lloran sigue activo y no para de generarle ingresos.

¿Shakira tiene novio? Así es su pareja actual

Después de su ruptura con el ex futbolista Gerard Piqué, la vida sentimental de la cantante ha sido un absoluto misterio. Desde el 2022, la colombiana ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres, pero, hasta la fecha, no ha habido ningún tipo de confirmación pública. Por lo tanto, se desconoce si su corazón ha vuelto a ser conquistado.

Pero, cabe señalar que ha sido relacionada, durante los últimos días, con el actor Lucien Laviscount. El artista es conocido por ser uno de los grandes protagonistas de la serie Emily en París, de Netflix.