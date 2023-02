Del amor al odio: el gran cambio de Shakira con Piqué en el último año

Nada hacía presagiar que Shakira y Piqué iban a terminar de esta manera: con una mediática ruptura. Se conocieron en el Mundial de Sudáfrica, cuando precisamente la Selección Española de Fútbol se alzó con el trofeo de la competición deportiva y una década después ponían punto final a su historia de amor. ¿De qué manera?

Primero llegaron los rumores de infidelidad y, después la confirmación. La intérprete de Waka Waka había descubierto que el deportista le había sido infiel. En junio emitieron un comunicado que dio la vuelta al mundo. «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión», indicaron.

Poco después, salieron a la luz las primeras imágenes de Gerard Piqué junto a su nueva ilusión: Clara Chía. Actualmente, el que formó parte de las filas del Fútbol Club Barcelona continúa inmerso en su relación amorosa y ya es habitual verlos juntos. Nada más comenzar el 2023, año en el que Shakira comenzará su vida desde cero cuando se traslade a Miami (Estados Unidos) a vivir, la intérprete de Waka Waka lanzó un tema que rompió los esquemas de la industria musical, pero también de la actualidad.

Lejos de no lanzar pullas a su ex en el hit que compuso junto a Bizarrap en la Sesion #53, la artista no dejó títere con cabeza y fue más que evidente que la pegadiza melodía era un dardo directo al deportista y a su pareja. Canción que todo el mundo tararea nada más sonar los primeros acordes. Tema que en menos de cuatro minutos describe bajo su punto de vista como se siente tras la infidelidad del exjugador de fútbol. Algo inimaginable hace tan solo un año. Se puede decir que, Shakira y Piqué han pasado del amor al odio en tiempo récord, aunque cuando salió a la luz su ruptura varios medios apuntaron a que ya existía una crisis de pareja previa.

Revisando el perfil de Instagram de Shakira hemos encontrado la última publicación en la que hacía referencia a Piqué. Data del pasado 13 de marzo. En el post, la colombiana se deshacía en halagos hacia la que era su pareja por aquel entonces. «¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras», comenzaba diciendo Shakira en el escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

«Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta de que viniste a este mundo para cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en otros tantos aspectos de tu extraordinaria vida, porque no hay ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional», finalizaba sin saber que tan solo tres meses después su historia de amor saltaría por los aires.