Gerard Piqué menciona por primera vez a Shakira en pleno día de San Valentín

El 14 de febrero de 2022, Shakira y Gerard Piqué celebraban casi doce años de amor con una tierna felicitación en redes sociales por San Valentín. Sin embargo, poco o nada queda ya de ese amor y así lo demostraron el pasado mes de junio, cuando hicieron público un comunicado con el que ponían punto final a su historia de amor. Desde ese momento, la de Barranquilla se ha centrado plenamente en el cuidado de sus hijos y en su música -con algún que otro dardo a su ex-, mientras que este último ha abierto nuevamente su corazón hacia una joven llamada Clara Chía. Una sucesión de acontecimientos en un breve tiempo por la que ahora el ex futbolista ha tomado la palabra tras haber permanecido callado durante mucho tiempo con respecto a este tema.

Teniendo en cuenta la popularidad que está teniendo el empresario como presidente de la Kings League al estar ligado a rostros conocidos de la talla de Ibai Llanos, Kun Agüero o Iker Casillas, Gerard no ha tenido reparo en conceder una de sus entrevistas más sonadas a John Ellis, un popular tiktoker de Irlanda con el que se ha sincerado sobre fútbol y sobre otros ámbitos como el amoroso, en el que ha salido a relucir el nombre de la colombiana: «Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones», comenzaba explicando el catalán, dejando entrever que para él tampoco ha sido nada fácil una ruptura tan marcada a nivel mediático.

Pero lejos de dejar ahí las referencias a Shakira, cuando el entrevistador le preguntaba sobre quién era la persona más famosa a la que tenía en su agenda del teléfono móvil, el ex jugador del FC Barcelona respondía con el nombre de su ex: «Quizás diría Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores, Instagram… Si es alguien que no sea relacionado con fútbol. Si es sobre fútbol, Cristiano, es el más seguido en el mundo», comentaba, dejando boquiabierto al influencer: «La respuesta no ha sido la que me esperaba», reconocía.

Con la naturalidad con la que Piqué hablaba sobre su ex, todo apunta a que probablemente ya haya enterrado el hacha de guerra y esté dispuesto a mantener una relación cordial con ella incluso después de que ésta sacara a la luz su famosa Session 53 junto a Bizarrap. No obstante, esta aparente calma podría verse afectada por el próximo lanzamiento profesional de la artista, del cual ella misma ya ha adelantado los primeros segundos. Se trata de una colaboración junto a Manuel Turizo a la que han bautizado como Copa vacía y ya promete ser todo un éxito tanto dentro como fuera de nuestras fronteras pero, ¿tendrá también una serie de indirectas hacia su ex, o preferirá pasar página y ceñirse a una nueva etapa en su vida tanto profesional como personal?