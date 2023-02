Shakira y el apodo que le puso a Clara Chía cuando descubrió la verdad

Hay mucha gente que opina que Shakira no tendría que haber mencionado a Clara Chía en su tema junto a Bizarrap. Lo que nadie sabía es que la colombiana y la nueva ilusión de Piqué se conocían antes de que la joven terminase por dinamitar su historia de amor. Es por eso que la intérprete de Te felicito le ha dedicado unas frases llenas de rencor: «Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena». Un desprecio que tiene una historia detrás.

Ha sido Roberto Antolín en el programa Mitre Live quien ha desvelado que la de Barranquilla solía visitar a su entonces marido en Kosmos, donde conoció a Clara Chía que trabajaba como becaria. Sin embargo, nunca se planteó que la joven conquistase el corazón del padre de sus hijos y que este la reemplazase, humillándola públicamente con una infidelidad que no tardó en salir a la luz.

Es por eso que Shakira no ha dudado en cantarle al despecho y hacer de esta situación un negocio, como tampoco ha dudado en mencionar al nuevo amor de Piqué: «Por eso le ha hecho tanto daño, porque ya la conocía y la llamaba ‘mosquita muerta’». Un apodo que no denota confianza porque, como dice el refrán, ‘cuando el río suena…’, y que continúe quien se atreva.

«Era una persona que pasaba inadvertida. Nunca vio peligro, porque no es una mujer despampanante, es una chica más bien normalita», ha continuado relatando Antolín. Y es que, al parecer, entre Shakira y Clara Chía existió una relación -muy lejana a considerarse amistad- antes de que la joven traicionase su confianza: «Se portaba muy bien con Shakira. Era una mosquita muerta, hablaba poco, era tremendamente educada, era una becaria, que hacen poco ruido».

Pero, tal y como se ha dicho ya, la primera crisis entre la colombiana y el ex futbolista no quedó ahí. Pues, aunque Piqué se marchó de la casa familiar, pronto volvió para rogar una segunda oportunidad. Pero entonces ya era tarde. La intérprete de Waka waka ya se había dado cuenta del daño que le había hecho y que ya no le necesitaba en su vida. Sin embargo, eso no fue todo. Pues, según ha contado Antolín, Clara Chía también tuvo que ver mucho en esa decisión: «Cuando empieza la relación con Chía, ella le pone los puntos sobre las íes y le dice: ‘Yo no voy a ser una más, ni una aventura o una infidelidad más. Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira’».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique)

Entonces, la ex pareja llegó a la conclusión de que tenían que anunciar a través de un comunicado oficial que su historia de amor había llegado a su fin. «Entonces Piqué presiona a la artista con: ‘Oye, o sacas el comunicado diciendo que tú y yo no estamos juntos o, si no, lo voy a hacer yo y te voy a dejar a ti peor’», ha sentenciado Antolín. Pero Piqué no sabía que los espectadores ya tenían la mosca detrás de la oreja, pues la colombiana se encargó de hacerlo de forma elegante lanzando Te felicito y dejando para el recuerdo la mítica escena de la nevera. Para jugar, hay que aprender primero a jugar.