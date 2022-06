Shakira continúa siendo imparable en el terreno musical. Las reproducciones de Te felicito, su colaboración con Rauw Alejandro no han dejado de aumentar desde que se anunció la separación de la artista colombiana y el futbolista Gerard Piqué, a quien podría estar dirigida la letra de la canción.

Desde su lanzamiento, la letra de Te Felicito no ha dejado de dar que hablar. Una canción que ha generado muchas conjeturas sobre los posibles dardos que la artista. habría enviado al futbolista. Un hecho que ha aumentado las reproducciones del tema, tanto es así que, a día de hoy, el videoclip cuenta con más de 83 millones de visualizaciones.

No obstante, Shakira ha querido quitarle hierro al asunto, y durante su entrevista en el programa estadounidense de Jimmy Fallon, la artista se sinceró sobre la verdadera inspiración del videoclip de su colaboración con Rauw Alejandro.

.@Shakira’s kids helped her come up with the idea for her #TeFelicito music video! #FallonTonight pic.twitter.com/GV1qOsw8FN

— The Tonight Show (@FallonTonight) May 17, 2022