Tras el anuncio de la separación de Shakira y Gerard Piqué, todas las miradas se han puesto en ‘Te felicito’, el nuevo single de la artista colombiana en colaboración con Rauw Alejandro. Una canción lanzada a finales de abril, que desde su lanzamiento el pasado mes de abril ha dado mucho que hablar.

La letra de ‘Te felicito’, la nueva canción de Shakira

«Te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa…», repite Shakira una y otra vez a lo largo de la canción. Una canción que desde hace unas semanas cobró un nuevo sentido, al contener en su letra unos mensajes que podrían ir dirigidos a Gerard Piqué.

Aunque la confirmación de la separación llegó el pasado sábado a través de un comunicado conjunto, los rumores de crisis entre Shakira y Gerard Piqué comenzaron hace varias semanas, y cada vez se hacían más fuertes, a pesar de que los protagonistas optaron por guardar silencio.

Thanks to my amazing fans for making this trend #1 worldwide! @YouTube so happy you guys are loving it! Gracias a mis increíbles fans por volver #TeFelicito #1 Mundial! @YouTube Muy contenta de que la estén disfrutando! pic.twitter.com/UkEDrlQi8N — Shakira (@shakira) April 23, 2022

Tras la confirmación del inicio del proceso de separación, la colaboración de Shakira y Rauw Alejandro ha vuelto a dar que hablar. Una canción que ya dio que hablar en momento de ser publicada por su letra, en la que la artista colombiana se dirige a la persona que le ha fallado.,

«Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes» arranca la llamativa letra de ‘Te felicito’.

Los mensajes de la letra, llenos de deslealtad, decepción y reproches camuflados en cierta ironía, que se hacen patentes durante toda la canción, han dado pie a que se relacionen las palabras de Shakira con todo lo ocurrido durante las últimas semanas.

«No me cuente’ más historia’, no quiero saber. Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien. Te felicito, qué bien actúas», es otro de los fragmentos de la canción. Un tema que para muchos es un claro mensaje dirigido al un guardameta azulgrana.