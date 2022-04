Entre otras, las redes sociales se habían echo eco de la expectativa que había generado el anuncio de la colaboración entre Shakira y Rauw Alejandro. La de Barranquilla lo dio a conocer a través de un post en su cuenta de Instagram, donde publicó la fecha de lanzamiento de su nueva colaboración, ‘Te felicito’.

Además, también quiso dejar un adelanto de un pequeño adelanto de la letra de la canción: “Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda”.

El pasado jueves, Shakira indicó que el 22 de abril sería la fecha indicada para el lanzamiento de su nuevo trabajo. Y es que, tal ha sido la repercusión que ha tenido la noticia, que ya muchos han empezado a hablar en las redes sociales de las expectativas que había generado el tema.

Y no es para menos. El artista urbano lidera una nueva generación de artistas latinos que promete mucho. Desde que se dio a conocer en 2017, su carrera no ha hecho otra actividad que no sea cosechar éxitos, incluso llegó a consolidarse durante la pandemia. Si, habéis oído bien, pues el intérprete de ‘Caprichoso’ realizó uno de los conciertos virtuales más icónicos del momento a través de YouTube, y todo en tiempo real desde el Coliseo en Puerto Rico.

De igual manera, gracias a esta magnífica presentación, el cantante se convirtió en tendencia en 14 países diferentes, motivo suficiente para que la colombiana fijara su atención en él, de cara a una nueva colaboración. El videoclip que fue lanzado en las últimas horas ha sorprendido a los millones de seguidores que ambos tienen alrededor del mundo. Desde entonces, las redes sociales que se han hecho eco de a noticia, celebraron el anticipado lanzamiento.