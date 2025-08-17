Un francotirador ucraniano bate el récord mundial: mata a dos soldados rusos de un solo disparo a 4 km

Un francotirador ucraniano ha logrado lo que ya se considera una proeza sin precedentes en la historia militar moderna. Desde una distancia de cuatro kilómetros consiguió abatir con un único disparo a dos soldados rusos, alcanzándolos de forma letal dentro de un edificio ocupado entre las ciudades de Myrnohrad y Pokrovsk, en la región de Donetsk, el pasado 15 de agosto. El disparo ha trascendido en redes sociales este domingo 17 de agosto. El pasado 15 de agosto el presidente de Estados Unidos Donald Trump se reunió en Alaska con Vladímir Putin. Entonces, Putin le pidió para terminar con la guerra la región de Donetsk de Ucrania. Trump ha respaldado su demanda.

El francotirador ucraniano de este nuevo récord forma parte de la unidad de élite Pryvyd (Fantasma, en español) del Ejército ucraniano y utilizó un rifle Snipex Alligator de calibre 14,5 mm, un arma de largo alcance de fabricación ucraniana diseñada precisamente para operaciones de máxima precisión.

El disparo más largo del mundo

El ataque se produce mientras las fuerzas rusas intensifican los ataques en torno a Pokrovsk, en lo que los analistas han descrito como una de las batallas más feroces de la guerra. Moscú ha intensificado las operaciones en torno a la ciudad y en la región de Donetsk, que Vladímir Putin espera asegurar por completo durante las negociaciones de paz, a pesar de no ocuparla por completo.

De confirmarse, el tirador anónimo habrá superado el récord establecido por Vyacheslav Kovalsky, su compatriota ucraniano, en noviembre de 2023. Kovalsky, que entonces tenía 58 años, mató a un soldado ruso desde una distancia de 3800 metros con un fusil Lord of the Horizon (El señor del Horizonte, en inglés) de fabricación ucraniana.

Según medios locales, se trata del disparo de un francotirador más largo jamás registrado en un campo de batalla. Este ucraniano supera el récord previo que ostentaba un francotirador canadiense de las fuerzas especiales, que en 2017 abatió a un terrorista del ISIS en Irak a una distancia de 3.540 metros.

La hazaña ucraniana fue difundida a través de un vídeo publicado por el periodista Yurii Butusov, en el que se aprecia cómo dos soldados rusos caen abatidos de manera fulminante tras recibir el impacto. «¡Una precisión increíble y un nuevo récord mundial de alcance!», celebró el comunicador en su canal de Telegram.

Impacto simbólico y militar

El disparo no sólo representa una hazaña técnica y militar, sino también un golpe simbólico para el Kremlin, al producirse en un momento en el que las tropas rusas intensifican su ofensiva en el Donbás y Vladímir Putin presiona para hacerse con el control total de la región de Donetsk. Este lunes 18 de agosto el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski se reunirá en Washington en la Casa Blanca con Donald Trump, acompañado de los líderes europeos.

Mientras Moscú presume de la llegada de nuevas armas y refuerzos, Ucrania responde mostrando al mundo la capacidad de sus unidades especiales y la efectividad de su industria armamentística.

Un récord

De confirmarse oficialmente, el disparo pasará a los manuales de historia militar como el más letal y lejano de todos los tiempos, situando a las fuerzas ucranianas en la vanguardia de la guerra moderna.

«Los francotiradores ucranianos no solo defienden su tierra: demuestran al mundo que ni la distancia ni la fuerza bruta del ejército ruso son un obstáculo para quienes luchan por su libertad» señalan fuentes militares en Kiev.