Zelenski ante la reunión con Trump: «Sólo negociaré concesiones territoriales con Putin»

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reiterado este domingo 18 de agosto que cualquier conversación sobre posibles concesiones territoriales debe producirse únicamente entre él y el presidente ruso, Vladímir Putin, en el marco de una reunión trilateral en la que también esté presente Donald Trump. «Las concesiones territoriales deben negociarse entre los líderes de Ucrania y Rusia. Sólo negociaré concesiones territoriales con Putin», ha destacado Zelenski este domingo tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.

Este encuentro se ha producido la víspera de su viaje a Washington para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. A su vez, la visita se produce justo después de que el presidente de Estados Unidos se citase con su homólogo ruso Vladímir Putin. Trump ha apoyado las exigencias de Putin que para poner fin a la guerra Ucrania tiene que ceder la región de Donetsk a Rusia.

Zelenski ha destacado que la Constitución ucraniana hace «imposible entregar territorio o intercambiar tierra», pero ha reconocido que el asunto de las fronteras es tan sensible que debe abordarse directamente «al más alto nivel». En sus palabras, «desde que la cuestión territorial es tan importante, debe discutirse solo entre los líderes de Ucrania y Rusia en un encuentro trilateral». Además, el ucraniano ha subrayado que cualquier negociación debe centrarse en la línea de frente actual.

Los líderes de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Finlandia, la Unión Europea y la OTAN han anunciado este domingo que se acompañarán a Zelenski en la Casa Blanca. Zelenski viajó el domingo a Bruselas para reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una de las principales líderes de la UE, y mantuvo una videollamada con los demás líderes para preparar la reunión con Trump en la Casa Blanca. La última vez que Trump recibió a Zelenski fue el pasado 28 de febrero. Entonces, se enzarzaron en una bronca. Trump terminó echándole de la Casa Blanca. Después, el 26 de abril se vieron en el funeral del Papa Francisco en el Vaticano.

«Es muy importante que estén con nosotros y que hablemos juntos con Estados Unidos», declaró Zelenski en Bruselas, junto a Von der Leyen. «Es crucial que Europa esté tan unida ahora como lo estuvo al principio, como lo estuvo en 2022», cuando Rusia llevó a cabo su invasión a gran escala de Ucrania, añadió Zelenski. «Esta unidad realmente contribuye a fomentar una paz verdadera, y debe mantenerse firme»

Putin presiona por la región de Donetsk

Las declaraciones de Zelenski llegan después de que Putin trasladara el viernes a Donald Trump, durante su encuentro en Alaska, que estaría dispuesto a detener la guerra si Ucrania renunciaba al 30% del territorio de Donetsk que aún permanece bajo control ucraniano. El presidente estadounidense mostró cierta inclinación a respaldar la propuesta del Kremlin, lo que ha generado inquietud en Kiev.

EEUU habla de concesiones

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha asegurado este domingo que «ambas partes tendrán que hacer concesiones» y ha afirmado que, tras la cumbre del viernes, existe «potencial para un avance que ponga fin a la guerra».