La transformación de Eric García: de invisible para Flick a intocable en menos de un año

Eric García está a poco más de 200 minutos de superar el minutaje que alcanzó el pasado curso con Hansi Flick como líder de este Barcelona. El central catalán está aprovechando la oportunidad que le está brindando el alemán, una ventana para mostrarse tras una temporada pasada en la que estuvo a la cola en la terna de centrales, jugando minutos residuales. Este curso, con la marcha de Íñigo Martínez y la baja temporal de Araujo, Eric García no es solamente uno de los hombres más importantes de Flick, sino el jugador más usado por éste en lo que va de temporada.

Ahí están los números, Eric García suma hasta el momento 1.927 minutos de juego entre Liga, Champions League y el estreno en Copa del Rey, números que están casi a la par que los que acumuló el curso pasado al completo, cuando llegó a los 2.104 minutos. El tema está en que el central aún no ha llegado al ecuador de la presente campaña y ya es uno de los baluartes del equipo.

El rendimiento del jugador le avala, está siendo regular, está aportando y está siendo polivalente. Pese a que mayoritariamente está siendo central, también está jugando minutos como pivote e incluso como lateral. Allí donde le ha necesitado Flick ha estado Eric García, dando el nivel requerido y ofreciendo una clara voluntad de ser ese futbolista titular inamovible que fue antes Íñigo Martínez.

Y es que Eric lo está jugando todo. De momento no se ha perdido ni un solo partido del Barça en lo que va de temporada y ha sido titular en 16 de los 18 encuentros de Liga que van disputados, a uno de concluir la primera vuelta. En Champions League también ha sido titular en cinco de los seis duelos que van de liguilla, perdiéndose solamente el primero. En Copa ante el Guadalajara también salió de inicio.

Eric le está dando a Flick todo lo que no le pudo dar la temporada pasada pero esto ha pasado porque se le ha abierto una puerta, una oportunidad al central. Íñigo Martínez fue titularísimo el año pasado junto con Cubarsí, dejando pocas opciones al resto. Esto pasó factura al catalán, que se vio mermado y a la cola en la lista de defensas del equipo. Sí es cierto que en el tramo final del curso, su polivalencia y posición como pivote le permitió sumar más minutos de los esperados, contentando a un Flick que decidió apostar por él en verano.

Cuando llegó la posibilidad de salir de Íñigo y conscientes de un escenario en el que Araujo saliera, Flick fue claro con Eric García: contaba con él. El catalán volvía a tener entre manos la posibilidad de salir pero el entrenador le dejó claro que sería importante y, sí, lo está siendo.

Eric García está siendo capital para esta dinámica tan positiva que vive ahora el Barcelona. En Liga suman ocho triunfos consecutivos en los que han encajado ocho goles por los 26 que suman a favor, todo esto desde el Clásico que perdieron ante el Real Madrid, tiempo en el que han sabido recortar distancia a los madridistas, cimentado en gran medida en un Eric capital para Flick.

Su renovación a principios de mes fue en respuesta a su creciente rendimiento, ofreciendo mejores condiciones y premiándole con una mejora de contrato. Renovó hasta 2031, cinco temporada más en su casa, momento en el que cumpliría 29 años. El Barça apuesta por Eric García y esto se está notando en todos los sentidos.