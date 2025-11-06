Eric García jugará con una máscara tras sufrir una fractura nasal en Brujas

Eric García tiene una fractura nasal tras el golpe que sufrió en el partido de Champions ante el Brujas y en caso de jugar el próximo domingo en Vigo (encuentro de Liga ante el Celta de Vigo) lo hará con una máscara protectora. Así lo ha confirmado el propio Barça en un comunicado oficial tras el golpe que sufrió el central, que no pudo acabar el partido de Champions por este motivo.

«El jugador del primer equipo Eric García presenta una fractura nasal. Se le colocará una máscara protectora y se valorará su evolución de cara a su participación en el próximo partido contra el Celta», expresa el FC Barcelona.

Eric García sufrió un golpe en la nariz en el último tramo del partido ante el Brujas, un choque fortuito con Vermant, jugador del cuadro belga, que le hizo sangrar en ese momento. Por ello, fue cambiado por Flick ya en el tiempo de descuento, saliendo en su lugar Cubarsí.

Así, el Barça avanza que a Eric García se le colocará una máscara protectora, aunque el futbolista está en duda para jugar el partido anterior al parón, el que tienen los culés ante el Celta de Vigo el próximo domingo en Liga. La baja del central catalán sería muy sensible para Hansi Flick, ya que ahora mismo es el defensor más en forma que tiene, jugando muchos minutos. Es, además, el futbolista que más ha jugado en lo que va de temporada, siendo un fijo para el técnico alemán.

Tras acabar el encuentro en Brujas, en el que el Barcelona pinchó con un empate (3-3), el propio Eric García confirmó que creía que se había roto la nariz, algo que ahora confirma la entidad culé en un comunicado oficial. Su presencia en ese encuentro en Balaídos se irá viendo en los próximos días.