Verdades como puños de Frenkie de Jong: «El año pasado tampoco fuimos el mejor equipo de Europa»

Frenkie De Jong analizó el empate del Barcelona a tres contra el Brujas ante los medios de comunicación en la zona mixta del Jan Breydel y fue bastante autocrítico con los problemas que su equipo debe mejorar. Y eso que se mordió la lengua todo lo que pudo. Pero es que la defensa culé hizo aguas en Bélgica.

«Es un partido que yo creo que teníamos que haber ganado, pero obviamente tenemos que hacer las cosas mucho mejor», comenzó declarando el mediocentro del Barcelona.

«Hay cosas que tenemos que ajustar, lo sabemos, lo estamos trabajando, pero no siempre lo transmitimos en el campo, y es un poco eso», añadía De Jong mientras hacía autocrítica a la vez que intentaba morderse la lengua. Pero la realidad es que el holandés siempre habla muy claro.

«Somos un poco débiles en la contra por un tema de vigilancias, de presión arriba, de cómo nos posicionamos atrás. Es un poco de todo», analizó sobre los problemas en defensa.

«Lo del año pasado lo tenemos que dejar ya fuera. Tampoco el año pasado fuimos el mejor equipo de Europa, entonces lo del año pasado tampoco es… hay que mejorar. Tampoco ganamos la Champions y también encajamos muchos goles el año pasado, entonces tenemos que mejorar», completó un duro De Jong tras el empate del Barça contra el Brujas.

«Al final nos están creando mucho peligro a la contra: con dos pases se nos plantan al área. Creo que el equipo ha reaccionando bien pero cuando vas a remolque es jodido. Hay que seguir: no queda otra. No creo que solo sea cosa de la línea defensiva: es cosa de todos, hacemos pérdidas de balón en zonas complicadas. Creo que me han roto la nariz en la última jugada», dijo también Eric García sobre el partido de su equipo.